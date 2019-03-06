完美融合古今文明　世界風箏都「濰坊」向全世界發出邀請

圖、文／魯台經貿洽談會提供
濰坊是一個充滿激情又不失古典氣息的文化名城，古今文明在這裡完美融合，歷史遺跡和現代建築交相呼應！新時代、新使命、新征程，務實進取的濰坊更是繼往開來，正奮力譜寫高品質發展的新篇章，加快建設富裕文明充滿活力的現代化強市！
四月的鳶都，芳華初綻，春意盎然。此時此刻，濰坊迎來了生機勃發的時節，各種鮮花，爭奇鬥豔、競相開放、美不勝收！在此，我們向全世界發出邀請，誠摯邀請您，共聚“世界風箏都”歡迎您到濰坊來！
有人說，濰坊是綠色的
▲白浪綠洲濕地公園
▲綠樹城邊繞
▲安順廣場
▲壽光菜博會
▲濰坊植物園
▲晨練歸途
有人說，濰坊是藍色的
▲魅力“濰坊藍”
▲濰坊風箏，逐夢藍天
▲“渤海緣”摩天輪
▲秀美沂山
▲藍色海洋
有人說，濰坊是金色的
▲麥田守望者
▲大地如歌
▲安丘公冶長書院
▲浞河秋韻
▲柿鄉又迎豐收年
▲北辰濕地花香滿徑
有人說，濰坊是紅色的
▲金秋石門坊
▲曬秋
▲夕陽無限好
▲大美花都
有人說，濰坊是白色的
▲浪漫櫻花季
▲昌邑博陸山的梨花園
▲雪中情
▲雪中作樂
有人說，濰坊是彩色的
▲濰坊的夜
▲靚麗鳶都
▲夢幻牛角嶺
▲新春文化廟會燈會
▲流光溢彩北海路
有人說，濰坊是古樸的
▲濰坊市博物館
▲畫鄉寒亭風情
▲十笏園
▲青州古城
▲諸城超然台
有人說，濰坊是時尚的
▲濰坊市民文化藝術中心
▲夜色闌珊
▲口袋公園
有人說，濰坊是文藝的
▲紮風箏
▲楊家埠木版年畫
▲坊茨小鎮
▲濰坊核雕
▲高密剪紙
有人說，濰坊製造享譽全球
▲濰柴動力
▲盛瑞傳動
▲福田汽車
▲歌爾集團智慧製造
有人說，濰坊名人輩出
▲晏嬰
▲畫家郭味渠
▲詩人臧克家
▲諾貝爾文學獎獲得者莫言
2018，濰坊正在飛速發展
▲站南廣場片區和高鐵新片區建設加速推進
▲推動鄉村全面振興（青州井塘古村）
▲新舊動能轉換統領經濟高品質發展
▲機場遷建、軌道交通、港口擴建等工程加緊推進
▲創新創業扶持政策層出不窮
▲市民生活品質穩步提升
濰坊，要顏值有顏值，要內涵有內涵，其實濰坊還有很多很多……等著您來探尋發現。在這個多姿多彩的季節裡，濰坊即將迎來風箏會、文展會和壽光蔬菜博覽會。濰坊向全世界發出邀請！熱情好客的濰坊人民歡迎五湖四海的賓朋共聚魅力濰坊，玩轉世界風箏都，暢遊中國畫都。