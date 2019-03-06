完美融合古今文明　世界風箏都「濰坊」向全世界發出邀請

圖、文／魯台經貿洽談會提供

濰坊是一個充滿激情又不失古典氣息的文化名城，古今文明在這裡完美融合，歷史遺跡和現代建築交相呼應！新時代、新使命、新征程，務實進取的濰坊更是繼往開來，正奮力譜寫高品質發展的新篇章，加快建設富裕文明充滿活力的現代化強市！

四月的鳶都，芳華初綻，春意盎然。此時此刻，濰坊迎來了生機勃發的時節，各種鮮花，爭奇鬥豔、競相開放、美不勝收！在此，我們向全世界發出邀請，誠摯邀請您，共聚“世界風箏都”歡迎您到濰坊來！

有人說，濰坊是綠色的





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▲白浪綠洲濕地公園



▲綠樹城邊繞



▲安順廣場



▲壽光菜博會



▲濰坊植物園



▲晨練歸途

有人說，濰坊是藍色的



▲魅力“濰坊藍”



▲濰坊風箏，逐夢藍天



▲“渤海緣”摩天輪



▲秀美沂山



▲藍色海洋

有人說，濰坊是金色的



▲麥田守望者



▲大地如歌



▲安丘公冶長書院



▲浞河秋韻



▲柿鄉又迎豐收年



▲北辰濕地花香滿徑

有人說，濰坊是紅色的





▲金秋石門坊



▲曬秋



▲夕陽無限好



▲大美花都

有人說，濰坊是白色的



▲浪漫櫻花季



▲昌邑博陸山的梨花園



▲雪中情



▲雪中作樂

有人說，濰坊是彩色的



▲濰坊的夜



▲靚麗鳶都



▲夢幻牛角嶺



▲新春文化廟會燈會



▲流光溢彩北海路

有人說，濰坊是古樸的





▲濰坊市博物館



▲畫鄉寒亭風情



▲十笏園



▲青州古城



▲諸城超然台

有人說，濰坊是時尚的



▲濰坊市民文化藝術中心



▲夜色闌珊



▲口袋公園

有人說，濰坊是文藝的



▲紮風箏



▲楊家埠木版年畫



▲坊茨小鎮



▲濰坊核雕



▲高密剪紙

有人說，濰坊製造享譽全球



▲濰柴動力



▲盛瑞傳動



▲福田汽車



▲歌爾集團智慧製造

有人說，濰坊名人輩出



▲晏嬰



▲畫家郭味渠



▲詩人臧克家



▲諾貝爾文學獎獲得者莫言

2018，濰坊正在飛速發展





▲站南廣場片區和高鐵新片區建設加速推進





▲推動鄉村全面振興（青州井塘古村）





▲新舊動能轉換統領經濟高品質發展



▲機場遷建、軌道交通、港口擴建等工程加緊推進

▲創新創業扶持政策層出不窮





▲市民生活品質穩步提升

濰坊，要顏值有顏值，要內涵有內涵，其實濰坊還有很多很多……等著您來探尋發現。在這個多姿多彩的季節裡，濰坊即將迎來風箏會、文展會和壽光蔬菜博覽會。濰坊向全世界發出邀請！熱情好客的濰坊人民歡迎五湖四海的賓朋共聚魅力濰坊，玩轉世界風箏都，暢遊中國畫都。