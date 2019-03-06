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完美融合古今文明　世界風箏都「濰坊」向全世界發出邀請

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圖、文／魯台經貿洽談會提供

濰坊是一個充滿激情又不失古典氣息的文化名城，古今文明在這裡完美融合，歷史遺跡和現代建築交相呼應！新時代、新使命、新征程，務實進取的濰坊更是繼往開來，正奮力譜寫高品質發展的新篇章，加快建設富裕文明充滿活力的現代化強市！

四月的鳶都，芳華初綻，春意盎然。此時此刻，濰坊迎來了生機勃發的時節，各種鮮花，爭奇鬥豔、競相開放、美不勝收！在此，我們向全世界發出邀請，誠摯邀請您，共聚“世界風箏都”歡迎您到濰坊來！

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）

有人說，濰坊是綠色的

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）

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▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲白浪綠洲濕地公園

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲綠樹城邊繞

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲安順廣場

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲壽光菜博會

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲濰坊植物園

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲晨練歸途

有人說，濰坊是藍色的

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲魅力“濰坊藍”

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲濰坊風箏，逐夢藍天

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲“渤海緣”摩天輪

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲秀美沂山

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲藍色海洋

有人說，濰坊是金色的

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲麥田守望者

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲大地如歌

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲安丘公冶長書院

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲浞河秋韻

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲柿鄉又迎豐收年

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲北辰濕地花香滿徑

有人說，濰坊是紅色的

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲金秋石門坊

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲曬秋

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲夕陽無限好

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲大美花都

有人說，濰坊是白色的

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲浪漫櫻花季

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲昌邑博陸山的梨花園

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲雪中情

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲雪中作樂

有人說，濰坊是彩色的

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲濰坊的夜

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲靚麗鳶都

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲夢幻牛角嶺

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲新春文化廟會燈會

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲流光溢彩北海路

有人說，濰坊是古樸的
▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲濰坊市博物館

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲畫鄉寒亭風情

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲十笏園

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲青州古城

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲諸城超然台

有人說，濰坊是時尚的

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲濰坊市民文化藝術中心

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲夜色闌珊

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲口袋公園

有人說，濰坊是文藝的

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲紮風箏

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲楊家埠木版年畫

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲坊茨小鎮

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲濰坊核雕

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲高密剪紙

有人說，濰坊製造享譽全球

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲濰柴動力

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲盛瑞傳動

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲福田汽車

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲歌爾集團智慧製造

有人說，濰坊名人輩出

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲晏嬰

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲畫家郭味渠

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲詩人臧克家

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲諾貝爾文學獎獲得者莫言

2018，濰坊正在飛速發展

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲站南廣場片區和高鐵新片區建設加速推進

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲推動鄉村全面振興（青州井塘古村）

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）
▲新舊動能轉換統領經濟高品質發展

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）

▲機場遷建、軌道交通、港口擴建等工程加緊推進

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）

▲創新創業扶持政策層出不窮

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）

▲市民生活品質穩步提升

濰坊，要顏值有顏值，要內涵有內涵，其實濰坊還有很多很多……等著您來探尋發現。在這個多姿多彩的季節裡，濰坊即將迎來風箏會、文展會和壽光蔬菜博覽會。濰坊向全世界發出邀請！熱情好客的濰坊人民歡迎五湖四海的賓朋共聚魅力濰坊，玩轉世界風箏都，暢遊中國畫都。

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）

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關鍵字：世界風箏都,濰坊

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