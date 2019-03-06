滿出來的愛國主義　印航規定廣播結束要熱情吶喊「印度萬歲」！

▲印度航空（Air Inida），1948年成為印度的國家航空公司，目前是印度第三大航空公司。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

在印度與巴基斯坦爆發軍事對峙後，愛國主義在印度水漲船高。印度航空（Air India）5日發表聲明，要求機組人員在每一次飛行結束的廣播公告後，都要加一句口號「印度萬歲」或是「祖國萬歲」。印、巴兩國於2月27日發生衝突，其中印度空軍2架米格-21被巴軍擊落，有人認為印度航空公司的新政策是企圖抓住民族主義情緒來重振商業活動。

綜合外媒報導，印度航空發言人發表聲明時，還特別提到，為了產生更戲劇性的影響，建議所有人在廣播時，稍作停頓，並充滿「熱情」的吶喊「印度萬歲」。發言人表示，這種做法在2016年時就曾公告，但由於有新員工加入，因此需要重新提醒。

印度航空自2007年以來沒有盈利，欠債約73億美元，也一直遭乘客批評服務差、飛機老，還經常延誤。有網友表示，印航目前該注意的不是愛國主義問題，也不是財務問題，應該是「飛行安全」與「乘客服務」問題。

印、巴於27日爆發的空襲戰中，印度空軍（IAF）飛官阿比南丹（Abhinandan Varthaman）在當天遭到擊落俘虜，2天後獲釋放回到印度。阿比南丹回國之後被視為英雄，印度國內更掀起了一波「阿比南丹」八字鬍的模仿熱潮。在種族主義與愛國主義高漲下，印航高層或許認為高喊「印度萬歲」可為公司形象加分，轉虧為盈！

▼印度飛官阿比南丹（Abhinandan Varthaman）被巴基斯坦俘虜後獲釋，成為全國英雄，掀起一波「八字鬍」的模仿熱潮。（圖／路透）