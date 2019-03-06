「移動草叢」單肩扛狗好心酸　捕獸夾斷腿黑浪想求一個家

▲邵柏虎日前前往內灣救援遭捕獸夾斷腿的浪浪。（圖／邵柏虎提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣著名景點內灣「攀龍吊橋」附近近日驚傳出多隻浪浪遭捕獸夾斷腿事件，浪浪救援志工不忍浪浪受困，日前穿上迷彩裝，成功救援出三隻毛小孩；志工對於民眾非法放捕獸惡意傷害狗狗的惡行，直呼「太殘忍了」，同時志工也想幫遭捕獸夾斷腿的浪浪找到一個家，盼有愛狗人士認養給他一個溫暖的家。

一張迷彩裝帥氣扛狗的背影照，卻讓網友們覺得心酸！浪浪救援者-邵柏虎日前在臉書表示，收到通報，在橫山內灣攀龍吊橋附近有遭捕獸夾傷害的狗媽媽，邵柏虎與其他救援志工前往救援，穿上海軍陸戰隊專用的「偽裝迷彩」遮蔽，潛入林區內一同搜索山林時，結果一夥人被比人高的雜草不斷割傷皮膚，不過皇天不負苦心人順利救到兩隻狗媽媽及一隻萌胖幼犬，目前三隻浪浪都已獲救治。

「太殘忍了！」邵柏虎痛批，他遣責非法使用捕獸夾傷害流浪狗的人，他說，有多少貓狗就是這樣受傷、流血、感染死在荒郊野外？甚至貓咪直接肚破腸流，他多次為這些慘死在捕獸夾的貓狗屍體善後，看見人類殘忍捕捉受傷的貓犬都感到憤怒。

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▲邵伯虎穿上海軍陸戰隊專用的「偽裝迷彩」遮蔽，潛入林區內搜索。



邵柏虎說，「我們救援一條生命有多困難啊？你們這樣放一個捕獸夾，瞬間就殘害一條生命，如果狗媽媽死了呢？幼犬們是不是全部都沒媽媽照顧了？」，而這一次順利救出的三隻浪浪，最小的萌胖幼犬，已有善心人士認養，也振奮救援志工們。

兩隻遭捕獸夾夾傷的母狗，一隻因為右前肢整個被夾斷，目前還在動物醫院治療中，邵柏虎說，這隻黑色母狗相當親人，若有人願意認養，牠是不錯的選擇，通報人也表示希望能為牠找到一個家，。

▲其中一隻黑色浪浪被發現時，已經被捕獸夾完全夾斷腿。

另一隻同樣是黑色母狗也同遭捕獸夾夾傷，不過幸運的腳沒全斷，志工們希望接下來治療中牠能夠復原良好，只是這隻浪浪，可能疑遭人類虐待，對人類保持非常高的警戒，救援志工將在牠復原後做另地野放。

內灣派出所表示，近期將會前往巡察清理，若確實有違法放置情形，將以動保法法辦。新竹縣動保所表示，非經主管機管許可之下違法使用捕獸夾，將依動保法開罰15000至75000不等的金額，若情節嚴重，5年內再犯可能，可依動保法處2年以下有期徒刑。

#認養斷腿親人黑浪浪，請電詢0970 930 757 劉小姐。

▲除了迷彩裝，邵柏虎為了誘捕浪浪還另外準備迷彩遮罩。

▲胖嘟嘟的小萌犬目前已有好心人表示要收養。