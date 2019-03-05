超凶比特犬狂追猛吠踼鐵板　驚恐男直接拿獵槍開轟「牠癱了」

記者游芳男／宜蘭報導

凶狠比特犬踢到鐵板！宜蘭林姓男子不滿鄰居的比特犬經常對他追吠，一氣之下竟拿土製獵槍轟比特犬一槍，飼主人聽槍響察看，發現愛犬被子彈貫穿倒地，緊急將愛犬送動物醫院搶救並報警。警方獲報後將男子及獵槍帶回送辦，宜蘭地方法院審結，依違反動保法，判處男子拘役40天，併科罰金20萬元，及沒收獵槍。另，男子持有土造獵槍部分，宜蘭檢方偵結不起訴。

▲▼遭獵槍轟癱了的比特犬雅美看到飼主就會黏著撒嬌。脫下輔助的人工肢輪，只能拖著後肢行走（圖／記者游芳男翻攝）

任姓飼主撫摸下半身年僅1歲、後肢癱瘓的比特犬雅美說，獵槍鋼珠子彈貫穿雅美脊椎，導致無法正常站立。雅美個性親人，所以平時都讓牠在後院活動，事發當日也是用鐵鍊練在後院裡。

任姓飼主說，會養狗是因為兒子喜歡比特犬，家中原本飼養有公的黑色比特犬ROCK，2018年又再花3萬5千元買回雅美，原先希望能有愛的結晶，不料雅美6個月大時就意外癱瘓，事後醫藥費加上購買輪椅，又花了2萬多元，但看鄰居也是辛苦人，就沒有向對方求償。

林男妻子無奈表示，任姓飼主喜歡養狗但都不管好，兩戶人家租房子共用一個後院，有時候未經同意就將名叫雅美的比特犬鍊在靠近她家的儲藏室，有幾次她丈夫去拿衣服，雅美都撲上來，她丈夫才會氣不過拿獵槍反擊。

林妻說，她丈夫被判太重，全家生計都靠她丈夫一肩擔起，會考慮再上訴。她丈夫拿獵槍打狗是不對、也覺得很抱歉，但過去已經向任家人反映很多次，都沒有改善，她丈夫才會情緒失控。

判決書指出，宜蘭南澳鄉35歲林姓男子，因隔壁任姓鄰居在住處後方飼養了一隻性情凶悍的比特犬，經常對他追吠，長期被狗欺負，他心生不滿，2018年8月11日晚10時許，他氣不過之下，竟拿著平時到山上打獵用的土製獵槍，跑到鄰居住處後方，對這隻比特犬轟了一槍。



聽到槍聲後，任姓鄰居查看，愛犬受傷倒地，緊急將愛犬送羅東一家獸醫院救治。獸醫發現獵槍鋼珠貫穿比特犬脊椎，比特犬後肢麻痺癱瘓無法站立，任姓鄰居也報警為愛犬討公道。

法官審理，動物在法律上雖被視為「物」，但動物有其生命，對外界所施以其身之事有所感受，與一般無生命的物品有別，其生死除因順應自然法則外，人類既與動物同存於地球，自當尊重動物生命，不應對其騷擾、虐待或傷害。



而林男無視於動物保護法立法意旨，只因比特犬性情凶悍曾對其追吠，也未曾與鄰居理性溝通解決，竟拿著土製獵槍射擊比特犬，對動物保護社會風氣影響甚鉅，所為實屬可議，事發後，林男與鄰居未就此事達成和解與賠償。



不過法官考量林男犯後坦承犯行，態度尚佳，無前科，故依違反動保法第25條第1款之違反同法第6條規定，故意傷害動物，致動物肢體嚴重殘缺罪，判拘役40天，併科20萬元罰金，犯案的獵槍沒收。