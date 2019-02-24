從貓、狗開始！動保教材納12年國教課綱　9月完成編撰試教

▲教育部指出，動保教材預計9月完成編撰，並在前導學校試教。（圖／國教署提供）

記者許展溢／台北報導

校園動物虐待事件頻傳，為將動物保護知識落實在12年國民基本教育課綱中，國教署邀集動保團體、專家學者等成立動保教育教材小組，會中決議依不同教育階段年齡層編撰動物保護教材，以國小、國中、高中同步就幾個優先主題先行發展，預計9月完成教材編撰於前導學校試教，12月公布供學校參考使用。

國教署表示，動物保護法修訂案，在去年12月7日立法院三讀通過，其中第4-1條規定，各級政府應普及動物倫理與動物保護法規相關的教育及學習，以提升國民動物保護知識，並落實於12年國民基本教育課綱中。

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▲國教署表示，這次編撰教材內容先以與人類較親近的動物為主題編撰，如貓、狗。（圖／記者許展溢攝）

國教署說明，現行12年國民基本教育課程綱要總綱有「環境教育」、「生命教育」及「品德教育」等議題，適合將動保知識以議題進行適切融入與領域或科目作結合，因此，國教署籌組編撰團隊，委託學術單位編撰以建構動物保護基礎的教材內容，先闡明動物保護的概念，再深化其知識及內涵，進而參酌或搭配學習單及Q&A，並運用動畫、影片等媒材，進行教學資源聯結。

國教署表示，社會各界對動物生命權益及各項動保議題已日趨重視，而各類動物也有其不同的福址與社會問題需要被討論，這次編撰教材內容先以與人類較親近的動物為主題編撰，如貓、狗，日後再逐步發展如經濟動物、展演動物等其他類別的動保教材。

國教署指出，1年內會將教材融入教學課程，並搭配現有的教案，落實於教育現場，預計9月完成教材編撰於前導學校試教，10月至11月進行修正，12月公布供學校參考使用。

▲農委會表示，教材都以和民眾較親近的寵物為主軸。（圖／記者許展溢攝）

農委會畜牧處副處長王忠恕說，長期針對「動保法」，農委會都有提供相關教材、資訊給教育部參考，內容站在學生立場來看，都以和民眾較親近的寵物為主軸，比較能加深學生印象，讓他們能真正了解動保觀念。王忠恕強調，其實該法是涵蓋所有動物，之後也會配合教育部在教材方面的各項發展。