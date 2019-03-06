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農地違章工廠拆不了！汙染面積達1138公頃　環團怒求政府出來面對

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▲▼環團要求政府落實農地違章工廠即報即拆。（圖／記者許展溢攝）

▲台灣農村陣線議題專員王章逸說，農地是一切根本，若不安全就沒有食品安全。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農地違章工廠亂象多，環團今（6日）怒轟「即報即拆」政策，完全是說一套做一套，截至今年2月全台受汙染農地就高達1138公頃，總件數7257件，相關單位不僅沒動作還欺騙，要求政府必須先分階段、分級提出處理政策，優先針對中，高汙染違章工廠進行遷廠勸導。

今天地球公民基金會、主婦聯盟、環境權保障基金會等環團到行政院前抗議，批評民進黨政府主政後，前行政院院長林全裁示農地違章工廠亂象需止血，才有助撥亂反正，但至今農地持續破碎、汙染，政府的口號宣示與無拆除決心，讓農地違規新建持續成長。

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▲▼環團要求政府落實農地違章工廠即報即拆。（圖／記者許展溢攝）

▲環團怒轟政府讓非法工廠不斷冒出。（圖／記者許展溢攝）

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，地方上不管藍綠執政都一樣，不曾落實「保護農地–拆除農地上新增違規工廠行動方案」，是非常不負責任的政府，讓非法工廠不斷冒出，連帶影響糧食安全。

台灣農村陣線議題專員王章逸說，農地違章工廠與農爭地、違反農地農用的原則，更對文化造成無法抹滅的傷害，許多農地受到工廠汙染的情況非常嚴重，截至今年2月，全台受汙染農地就高達1138公頃，共有7257件，尤其彰化縣、桃園縣、台中市及台南市是「汙染控制場址」重災區。王章逸強調，農地是一切根本，若不安全就沒有食品安全。

▲▼環團要求政府落實農地違章工廠即報即拆。（圖／記者許展溢攝）

▲環團要求政府落實農地違章工廠即報即拆。（圖／記者許展溢攝）

地球公民基金會專員吳其融指出，政府不應該繼續放任農地違章工廠新建，如果要面對台灣已存在的違章工廠輔導，缺乏對於現況的止血，將只是讓農民、工廠業者知道政府只是想騙選票。

環團最後要求政府落實新建農地違章工廠即報即拆、相關資訊全面公開，讓違法興建業者及怠惰地方政府全面接受檢視，保護台灣農業生產環境，農民生計權益及國人食品安全，同時優先針對中、高汙染違章工廠進行遷廠勸導。

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關鍵字：環團,農地,違章工廠,即報即拆,政府,汙染

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