編列1000億人民幣補助重點團體　李克強：受惠1500萬人

▲第十三屆全國人大第二次會議。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

中國大陸第十三屆全國人大第二次會議5日開幕，國務院總理李克強在政府工作報告中指出，「將編列1000億人民幣（約新台幣4500億元），補助大學畢業生、退役軍人、農民等重點群體就業。」

▼國務院總理李克強。（圖／翻攝自央視）



李克強提到，在發展中保障和改善民生，讓更多民眾共同享有改革的成果，是政府未來計畫的一環，「針對外部環境變化給就業帶來的影響，及時出台穩就業舉措。」

他說，位來將完善社會保障制度和政策，推進多層次養老保障體系建設，繼續提高退休人員基本養老金。並落實退役軍人待遇保障，完善退役士兵基本養老、基本醫療保險接續政策。

他表示，將從從失業保險基金結餘中撥出1000億人民幣，補助畢業生、退役軍人、農民等重點群體共1500萬人就業，「預算將用來開辦培訓課程，幫助畢業生、退役軍人與農民等重點群體學習新專長或提升職能。透過完整的高職院校考試辦法，鼓勵重點團體報考。」

他強調，退役軍人是曾為國家付出血汗的群體，國家會繼續保障他們的權益，「加強退役軍人服務管理工作，維護退役軍人合法權益、落實退役軍人待遇保障，完善退役士兵基本養老、基本醫療保險接續政策。」