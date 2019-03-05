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2019推動4個便利　李克強：創業一網通辦、異地可辦

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▲▼第十三屆全國人民代表大會第二次會議，李克強。（圖／翻攝自央視）

▲第十三屆全國人民代表大會第二次會議，李克強。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院總理李克強在第十三屆全國人大上發表政府工作報告時指出，激發市場主體活力、優化營商環境與建立公平競爭環境，是2019年經濟社會發展的首要目標，「以公正監管促進公平競爭，政簡易從，規則愈簡約透明，監管愈有力有效。」

在2019年經濟社會發展總體要求和政策走向上，李克強說，將致力於激發市場主體活力，並優化營商環境，「深化『放管服』改革，推動降低制度性交易成本，下硬功夫打造良好發製展環境。」

李克強提到，簡化申請企業批審事項、市場資源分配是最有效率的形式，要進一步縮減市場准入負面清單、推動「非禁即入」政策，「政府要堅決把不該管的事項交給市場，最大限度減少對資源的直接配置、審批事項應減盡減」，讓企業「多跑市場、少跑審批」。

▼第十三屆全國人民代表大會第二次會議。（圖／翻攝自央視）

▲▼第十三屆全國人民代表大會第二次會議，聽李克強演講。（圖／翻攝自央視）

李克強指出，今年將對所有社企經營管理許可事項實施「證、照分離」政策，讓企業更快拿到營業執照並盡快正常營運，消除「准入不准營」的現象。李克強說到，今年推型的工程建設項目審批制度改革，讓全流程審批時間大幅縮短，推動線上審批和服務，加快實現「一網通辦」、「異地可辦」，讓更多事項不用見面辦理。此外，他表示，若有確實需要到現場辦理的批審，則要求「一窗受理、限時辦結」及最多跑一次等，持續發展「減政便民」的改革行動，「不讓煩瑣證明來回折騰企業和群眾。」

李克強說，政府部門做好服務是本分，服務不好則為失職，「建立政府服務好差評制度，服務績效由企業與群眾來評斷。」

李克強強調，公平競爭是市場經濟的核心，公正監管是公平競爭的保障，政府將改革完善公平競爭審查和公正監管制度，加快清理妨礙統一市場和公平競爭的各種規定與做法，「以公正監管促進公平競爭，政簡易從，規則愈簡約透明，監管愈有力有效。」

李克強要求，地方政府要把主要力量放在公正監管上，推動「雙隨機、一公開」的跨部門聯合監管，推行信用監管與「互連網＋監管」改革，深化綜合行政法新制，清理規範行政處罰事項。，他表示，「堅決治理多頭檢查、重複檢查」，並對監管者加強監管，不允許選擇性執法、任性執法，禁止刁難企業和群眾。

▼第十三屆全國人民代表大會第二次會議，聽李克強演講。（圖／翻攝自央視）

▲▼第十三屆全國人民代表大會第二次會議，聽李克強演講。（圖／翻攝自央視）

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