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警5小時逮銀樓搶匪　林姿妙頒破案獎金

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▲▼蘇澳波麗士火速於5小時內逮銀樓搶匪，宜蘭縣長林姿妙十分肯定警方維護蘭陽治安的決心，6日頒發有功人員破案獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼蘇澳波麗士火速於5小時內逮銀樓搶匪，宜蘭縣長林姿妙十分肯定警方維護蘭陽治安的決心，6日頒發有功人員破案獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

5日下午宜蘭蘇澳鎮發生一起歹徒持刀強盜銀樓未遂案，縣警局長吳坤旭立即指示蘇澳分局、刑事警察大隊、鑑識科成立專案小組，動員警力調閱監視器畫面，在5小時內即比對出犯嫌並將其逮捕歸案。宜蘭縣長林姿妙十分肯定警局維護蘭陽治安的決心，6日親至警局頒發有功人員破案獎金。

宜蘭縣警局表示，5日13時蘇澳鎮一名身穿雨衣、頭戴安全帽、手持西瓜刀的男子，突然衝入蘇澳鎮一家珠寶銀樓威嚇要錢及金飾，銀樓老闆奪門而出大聲求援，不料男子見狀當場丟棄犯案之西瓜刀，騎乘無牌機車落荒而逃。

警局獲報後立即成立專案小組，通報警力實施攔截圍捕，派員封鎖現場、實施勘查採證，並動員警力擴大調閱監視器。

警方發現歹徒於逃跑過程中一度變裝，並將使用之安全帽棄置路旁，企圖規避查緝，但警方鍥而不捨過濾比對監視影像，於案發5小時後迅速鎖定犯嫌身份及使用之交通工具，循線至其住處將鍾姓搶嫌逮捕歸案。

鍾嫌警詢後表示，因失業欠債無力償還，才挺而走險鑄下大錯，對所犯罪行均坦承不諱，全案依強盜罪嫌移送偵辦。

宜蘭縣長林姿妙對於警方於短短5小時內即破案的傑出表現相當讚許，相信不論宜蘭發生大小案件，必定秉持同理心動員警力全力偵辦，落實保障居民生命財產安全，維護蘭陽鄉親安居好生活。

▲▼蘇澳波麗士火速於5小時內逮銀樓搶匪，宜蘭縣長林姿妙十分肯定警方維護蘭陽治安的決心，6日頒發有功人員破案獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼蘇澳波麗士火速於5小時內逮銀樓搶匪，宜蘭縣長林姿妙十分肯定警方維護蘭陽治安的決心，6日頒發有功人員破案獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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關鍵字：宜蘭,林姿妙,銀樓搶案

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