春遊羅東了解福德正神文化　送限量土地公存錢筒公仔

▲宜蘭羅東鎮9日的「土地公春遊羅東」祈福活動，活動當天會發送限量土地公存錢筒公仔。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東鎮公所承續往年土地公勸人行善的文化活動盛況，與羅東中山公園福德廟合辦「土地公春遊羅東」祈福活動，希望民眾在了解土地公文化時，也參加扶轎隊伍，跟土地公一起繞羅東，來羅東走走，還可以拿到限量的護佑羅東土地公存錢筒公仔，參與民眾可在活動時領取，數量有限發完為止。

羅東鎮公所表示，土地公勸人行善的文化，以及人民生活禍福與土地公息息相關，該所將在9日舉辦春遊活動，邀請民眾帶著自家土地公一起春遊，隊伍由鎮長吳秋齡、代表會主席李錫欽、福德廟主委林浡鴻等人扶轎，從羅東中山公園土地公廟開始出發，路程經過興東路（往北）、中正北路（往林場方向）、中正路、中正南路、右轉興東南路，再從興東路回到羅東中山公園土地公廟，路程約計5公里，中途發放礦泉水、毛巾、手提袋及紀念品。

遊行結束回到中山公園廣場，土地公廟準備平安粥供民眾享用，祈望民眾能平安順心，身體安康，也能感受土地公守護羅東的心意，春遊活動紀念品為護佑羅東土地公存錢筒公仔，希望得到土地公整年保佑的民眾，可在活動時索取，數量有限發完為止。

羅東鎮長吳秋齡說，2019年土地公生日在3月8日，羅東福德正神廟與鎮公所每一年都有舉辦土地公繞羅東鎮，希望土地公保佑所有的鄉親平安順遂，活動當天歡迎鄉親父老一同參加，將家裡的土地公請出來，一起來繞羅東鎮，了解福德正神的文化，也藉由活動來羅東走走，有一個健康快樂的假日，希望大家一起來共襄盛舉這樁羅東鎮的大事。