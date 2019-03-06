最後的起飛！飛友、醫師大集合幫癌友圓夢　他2天後安詳離世

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台中有一群喜愛遙控飛機的飛友，其中一名詹姓男子玩了10幾年模型，但4年前診斷出癌症末期，日前病情惡化，有預感自己即將離世，便在其他玩家、親人、主治醫師、護理人員的陪同下，外出舉辦最後一場飛行會，當時躺在病床上的模樣看起來頗有精神。或許是成功圓了夢，飛行後的2天他已前往另一個世界。

48歲的詹姓飛友平時熱愛操控遙控飛機，4年前罹癌後他陸續接受化療，然而今年1月病情開始惡化，一直住院到3月的他心中似乎有個預兆，未來可能撐不下去了。

為了不留下遺憾，詹姓飛友先前與起碼30多名的玩家一同外出，他躺在病床上操控著飛機，看著黃色的飛機一路在柏油路上滑行、起飛，其他飛友也興奮大喊「催落、水啦」，氣氛相當熱鬧。

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▲飛友在病床上遙控著飛機。（圖／東森新聞）



另一名姚姓飛友回想當下的情況，他說詹姓飛友那時看起來感到心滿意足，精神狀況也不錯，每個人都露出開心的笑容，不過，男子在2天後離世。姚男聽說，飛友走得時候是滿安詳的，但這也在他意料之外，生命有時候就是如此突然。

據了解，詹姓飛友在外出之前曾跟太太說過自己的心願，老婆想幫老公圓夢，加上玩家之間彼此也很熟識，便促成這場活動。其他主治醫師、護理人員等還自告奮勇說要一起來，共同見證了詹姓飛友的遙控飛機夢。