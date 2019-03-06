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霸氣！台灣汽車美容師傅擊敗各國高手　「包辦冠亞軍」發高燒照比賽

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▲▼台灣師傅參加汽車美容大賽，奪得冠亞軍。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

▲台灣師傅翁俊生參加汽車美容大賽，奪得冠軍。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

生活中心／綜合報導

台灣人再次於國際比賽中發光！來自台灣的汽車美容師傅翁俊生跟陳俊霖日前赴大陸深圳，參加2019年加耐得盃AEA中國(國際)汽車漆面美容大師賽，兩人打敗將近200名來自歐洲、亞洲、美國和日本等地的選手，包辦了冠亞軍。儘管在比賽中遇到各種困難，甚至還發高燒，兩人仍撐過整個賽程，奪得好成績。

2019年加耐得盃AEA大賽是國際上少見的汽車美容賽事，賽程為兩天一夜，今年約有200位來自世界各地的選手參賽，評審會針對車漆亮度、刮傷處理程度和車漆耗損程度評分。代表台灣參賽的分別是38歲的翁俊生跟35歲的陳俊霖，兩人都擁有近20年的汽車美容業資歷，從最基礎學起，到現在都各自擁有汽車美容公司。

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《蘋果日報》報導，翁俊生今年已是第2次參賽，他經手過的車起碼有超過萬台，因此很好奇其他國家的技術到什麼地步，但去年在首輪就被刷下，回台後天天練習，終於如願得到好成績，一舉拿下金牌和獎金5000元（約台幣2萬元），「成功沒有捷徑，只有不斷練習」。

▲▼台灣師傅參加汽車美容大賽，奪得冠亞軍。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

▲翁俊生(左)、陳俊霖(右)參賽奪得好成績。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

翁俊生回憶，他們兩人拖著30幾公斤的裝備，花了好幾萬旅費，從台灣到深圳走累了路邊休息，轉車搬行李少說四五處，機器設備到處借，看臉色到處碰壁，「壓力真的很大，在四天三夜的旅程裡，睡眠時數不超過15小時」，幸好最後還是挺過來了

陳俊霖則是打敗美國選手奪下亞軍，他表示，當時第一輪就遇上2018全美冠軍，是難纏的勁敵，最後險勝。而比賽時程長，決賽當天他們更是完全沒吃東西，幸好遇上好心的香港選手多買一份午餐，讓他們都覺得感動。另外，決賽當天陳俊霖還發了高燒，但他告訴自己，「既然來了，就要奮力一搏」，只專注在比賽上，最後終於得到甜美成果。

陳俊霖在臉書上發文提到，「汽美在地50幾年時光，從無任何職照可考，常常比賽借場地碰一鼻子灰，台灣汽美真的世界第一，但是政府的漠視讓世界一直看不到我們」。他認為，扛著大量裝備出國比賽不為別的，只為了讓世界看到台灣，「我們想跟全世界說：台灣NO.1」。

翁俊生也在臉書社團「爆廢公社」貼出感言，他提到，「當大會宣布第一名是我的時候，我落下淚水，我真的不敢相信自己」。最後他表示，透過這場比賽並不是要向大家證明他們有多厲害，而是他們正在追尋夢想。

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關鍵字：汽車美容,汽美師傅,翁俊生,陳俊霖

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