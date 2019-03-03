弟捷運打翻珍奶！乘客驚呼閃避　下秒「同一個舉動」讚翻：沒有人冷漠

▲ 弟弟在捷運車廂中打翻飲料，乘客們不冷漠超有愛。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

捷運上看到台灣最美的風景！一位女網友透露今日搭捷運時，車廂內有2位小朋友不小心打翻手搖飲料，大家當下雖然驚呼一聲並且趕快閃開，但乘客們下一秒的暖舉讓她心情大好，直呼「台灣人真的很有愛」，網友們也表示「教育真的很重要」、「好溫暖」。

一位女網友在臉書社團「爆廢公社」中分享捷運上暖心的一幕，她表示有位母親帶著2個兒子、且還拖著行李箱搭捷運，小朋友卻不小心把手中的珍珠奶茶整杯打翻，車廂內的乘客包含她本人都驚呼連連，並且趕快閃開，深怕沾到黏黏的飲料，不過下一秒的景象卻超暖。

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原po表示，雖然打翻的瞬間大家都紛紛閃避，不過接下來卻不約而同地掏出自己的面紙和濕紙巾給他們，兩兄弟也很懂事地蹲下去擦地板，媽媽則是趕快聯絡站務人員進來拖地，「沒有任何人冷漠，也沒有責怪的聲音，連行李箱滑來滑去也有人幫忙抓著。」原po因此大讚台灣人的愛心，以及那位媽媽良好的教育。

這則貼文不到一小時馬上就吸引到千名網友按讚，大家都表示「教育很重要，周圍的人也很有愛」、「好棒」、「我想台灣只有少部分的人是冷淡的，大部分的人都很熱情也很溫暖」、「有一次我們出去玩排隊，小朋友一個打噴嚏就2鼻孔噴出鼻血，周圍的人紛紛拿出衛生紙，5包衛生紙就送到我手上，我超感動。」

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