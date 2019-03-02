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為屏東盡心力！東港轎班台灣燈會「免費接駁」　萬人讚爆：我平安回家了

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地方中心／屏東報導

2019年的台灣燈會在屏東大鵬灣舉辦，其中光是在228當天就有167萬人湧入，總人次突破1000萬人；由於人潮眾多，民眾等候接駁車平均都要至少2小時，抱怨不斷，甚至有人等了5小時才上車。對此，「東港鎮大潭村奉天轎班會」不捨遊客久等，主動號召成員提供免費交通接駁服務，因此在網路被讚爆。

▲▼自願提供免費接駁服務，為台灣燈會盡一份心力。（圖／翻攝自屏邑萬華【奉天轎班會】粉絲專頁）

▲自願提供免費接駁服務，為台灣燈會盡一份心力。（圖／翻攝自屏邑萬華【奉天轎班會】粉絲專頁，下同）

回顧燈會試營運時，現場美麗的景像在網路上被瘋傳，更被民眾譽為「史上最美台灣燈會」。然而，對於交通不便的抱怨也跟著排山倒海而來；除此之外，此次燈會也有許多不足之處，如動線不順暢、接駁車等候過久，有人甚至等了5小時，都過了午夜12點才離開大鵬灣。

由於不捨民眾久候，奉天轎班會在粉絲專頁上寫道，「身為屏東人，當然要為屏東盡一份心力，免費接駁，地點在大潭天河餐廳附近，去東港、南州、林邊停車場而坐不到車的各位，可以來找我們，從晚上7點開始，完全免費，別客氣！認紅色衣服，衣服上有奉天兩個黃字就是了。」並且附上行動電話：0962072566、0917922958，此外甚至還提供「問路」服務。

▲▼自願提供免費接駁服務，為台灣燈會盡一份心力。（圖／翻攝自屏邑萬華【奉天轎班會】粉絲專頁）

▲除此之外還有問路服務。

許多網友看完後紛紛留言「一個燈會辦的大成功不是沒有原因，縣民參與無私奉獻，真是屏東之光」、「我屏東我驕傲，屏東有你們更好更美」、「一早醒來看到這個，我的眼眶全都是淚水」、「謝謝你們昨天那麼多人幫我找車，我平安回家了」。

另外，屏東縣長潘孟安也在臉書向全國民眾致上最深的歉意，表示已經和客運業者合作，緊急調派900輛交通接駁車幫忙疏散，同時也和台鐵商請加開班次。他說，針對動線問題，會再檢討改進，把連假假期的接駁載運做到最好。

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關鍵字：台灣燈會,大鵬灣,奉天轎班會,接駁車,問路,暖新聞,愛心雲

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