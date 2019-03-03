他連續求婚43年都失敗　女方「等到72歲點頭了」坐輪椅舉行儀式

▲結婚是許多人嚮往的人生大事。圖為示意圖。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

英國一對年邁的夫妻在1976年相遇，男方柯林（Colin Jones）過去43年不斷向女方波琳（Pauline Young）求婚，但都被連番拒絕。然而，如今已72歲的波琳或許是生病後體悟到愛要即時，便在去年底主動求婚，兩人近期終於步入禮堂並完成相關儀式。

《每日郵報》報導，柯林與波琳過去的生活可說是密不可分，兩人共同創辦2家公司，幾乎每天都待在一起，他們都有過前段婚姻，各自育有自己的孩子，而男方每年都會向女方求婚，可惜遲遲沒有得到正面的回覆。

波琳罹患大腦皮質基底核退化症後，開始出現動作緩慢、顫抖等症狀，她之後住進療養中心，去年底柯林前來探望時，她突然詢問對方想不想跟她結婚。現今74歲的柯林感到非常驚喜，立刻表達強烈意願，「當我們看到對方時，就像瞬間墜入愛河。」

兩人已完成祝福儀式，柯林現在每兩周就會到療養中心探望波琳，他還要一邊處理繁忙的事業，「我放棄了全部結婚的希望，我以為這永遠不會發生。」今年情人節，他們共同穿上最好的衣服參加教堂儀式，波琳坐在輪椅上感受大家的祝福，柯林說，「當下有這麼多的愛，每一位圍繞著我們的人都很開心。」