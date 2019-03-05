王景玉逃死後又自封「溥儀」　小燈泡是「閻羅王」送她去投胎

▲王景玉自稱「溥儀」，小燈泡化身「閻羅王」。（圖／記者吳銘峯攝）

突發中心／台北報導

內湖女童小燈泡命案，持剁骨菜刀狠心剁斷小燈泡的兇手王景玉，一二審均遭判無期徒刑。王景玉曾在更一審庭上主動向法官表示，「我有精神疾病，符合減刑規定」，事後他再度語出驚人自稱自己是「溥儀」，而小燈泡是「閻羅王」，他殺小女孩是因為「閻羅王要去投胎」，說詞相當反覆。

本案發生於2016年3月28日上午11點左右，有精神疾病、毒品前科的35歲王男，先到大賣場買了做案的剁骨菜刀，而後騎機車在內湖區隨機找尋作案目標。當時將滿4歲的劉姓女童「小燈泡」騎著腳踏車，與母親王婉諭一同要到捷運站接外公。王男在母親王婉諭面前，自後方接近小燈泡，並持菜刀朝小燈泡頸部猛砍，小燈泡身首分離、當場死亡，王男隨即被附近民眾制伏。

▲王景玉自稱有精神病，盼能減刑。（圖／記者屠惠剛攝）

更一審開庭時，王景玉主動向承審法官曾淑華表示，「我有精神疾病，符合減刑規定。」等同表達了不希望被判處死刑的意願。另外，他更語出驚人說出「我是溥儀，籍貫浙江，小女孩是閻羅王，因為閻羅王要投胎他才下手」。

由於最高法院撤銷理由中，針對王男犯案時是否具有辨識能力的鑑定報告，多有批評，因此本次庭訊中，王男的律師團提出了5名教授製作鑑定報告，但均被檢方否決，法院則諭知評議後決定。

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