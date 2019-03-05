女友自殺身亡他慘被押赴靈堂　逼下跪簽25萬本票「還債來」

▲ 女友靈堂被逼下跪簽25萬本票，男提不出證據還錢。（圖／示意圖／達志影像）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名張姓男子，向女友借25萬餘元，女友自殺後，委託陳姓男子出面追討，張男被陳男強押到女友靈前下跪，承認有借錢，否則拖到山裡埋了，張男被迫簽下25萬本票，向法院請求債權不存在；法院認為張男提不出遭脅迫證據，駁回聲請，張男仍需兌現本票金額。



判決書指出，張姓男子指控2015年底，被陳男及數名男子強押到南榮路某禮儀社，在王姓女友靈堂前下跪，脅迫他承認有向王女借錢，拖到山裡埋了。張男因此簽下25萬5千元本票，又脅迫轎車要被典當。

事後，張男報警處理，雙方到派出所和解，陳男當場燒毀簽下的本票，但張男表示，和解後，卻經常接到不明男子電話。



張男聲稱，2017年間在一間麵店俢理水電時，碰巧被陳男遇到，張男肚子挨了一拳。陳男還說，找你很久了，還指他欠錢不還，要去張男小孩的學校堵她女兒，因此，張男再度被迫簽下本票，向麵店老闆借了6000元給了陳男。



陳男辯稱，王姓姐姐與張男是男女朋友，張男曾積欠前女友金錢，王女自殺身亡後，因王女家人不想見到張男，才委託陳男追討欠款。



法院審理認為，雙方曾在派出所和解時，約定簽下25萬5千元本票，足以見得張男確實欠前女友債務。張男曾向麵店老闆借6000元一事，店家表示，不知情也不願作證。最後張男提不出被脅迫證據，全案審結，駁回張男請求確認本票債權不存在事由。