花美男變大叔！黃琪蓋棉被出庭　閉眼碎碎念：媽媽都打我

記者楊佩琪／台北報導

因以塔羅牌算命，騙倒前總統陳水扁而聲名大噪的「騙扁小子」黃琪，繼日前出庭被媒體拍到，花美男模樣變成禿頭、暴肥大叔，26日再度開庭，黃琪乾脆以棉被蓋住頭，坐在輪椅上，由律師推著出庭。開庭時，黃琪幾乎閉著眼睛不答話，有也是喃喃自語，僅突然一句「媽媽一直打我。」讓法官火氣陡升。而奇特的出庭方式，在法院裡也引發不小騷動。

▲昔日的騙扁花美男，今出庭，坐著輪椅，用棉被蓋住頭臉。（圖／記者楊佩琪攝）

本名黃照岡的黃琪，不只騙扁，曾因冒充頂新魏家少東盜刷「黑卡」，遭判刑入獄，又冒充國泰集團千金蔡佳玲身分，向多家五星飯店詐騙折扣住房。甚至自稱藝人張清芳的丈夫宋學仁的秘書，謊稱代操期貨，要求凱基證券手續費打對折，被控詐騙1萬9000多元，此案目前台北地方法院審理中。

似乎不願被媒體拍到臉孔，黃琪頭戴帽子、口罩，蓋上棉被遮住頭臉，坐在輪椅上由律師推著出庭，記者觀察發現，黃琪雙手被醫療束帶綁在輪椅臂上，乍看還以為剛從醫院出來，重病無法清醒的病人。

開庭時，法官詢問黃琪出生年月日、聯絡地址等，黃琪不是喃喃自語就是回答忘記了。被問到對於檢察官起訴內容有何意見，有何證據要提出等問題，黃琪還是閉著眼睛，口中偶爾出些聲音卻完全無法聽懂講些什麼，最多「嗯」或「好」字，唯一清楚的僅有「媽媽一直打我。」讓法庭上連書記官也不知如何是好。

▲黃琪坐輪椅，被以醫療用束縛帶緊緊綁在輪椅臂上。（圖／記者楊佩琪）

法官詢問黃琪的委任律師，但委任律師也幾乎無法回答，僅表示，因無法與被告討論，故無法表示意見，並向法官聲請鑑定身心狀況，但此舉引來法官不滿，強調上次開庭都有答辯此次卻無法表示意見，且先前已經聲請過，皆遭駁回。

對此律師也相當無奈，此次聲請是針對「現況」進行鑑定，若鑑定結果黃琪無法進行實質答辯，便將解除委任。至於為何之前開庭有黃琪的母親陪同，此次沒有，律師表示，因為黃母「不敢再出庭。」

離開前，黃琪的委任律師向媒體表示，法院應做到保護當事人隱私的責任，對於黃琪的身體狀況，律師不是醫生，才會向法院聲請讓黃琪依《刑事訴訟法》的規定，就現況進行鑑定，平常根本無法討論案情。

至於考慮解除委任，律師表示，按律師倫理規範，面對像這樣的案件，律師應盡的義務，及法院的審理，讓他覺得已經無法辯護下去。

▲黃琪的大叔模樣，對照過去，令不少人訝異。開庭時也宛如重病患，連話都沒法說。（圖／資料照／翻攝自youtube）

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