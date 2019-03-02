黨內初選機關算盡？　朱立倫：2020不是獲得提名就好！要爭取勝選

▲前新北長朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨主席吳敦義不排除徵召高雄市長韓國瑜。前新北市長朱立倫2日表示，國民黨要推出最強總統候選人，全力爭取勝選，現在進行初選就要全力以赴，把「不排除徵召韓國瑜」當成給參選人最大的激勵，但不是獲得提名就好！是要爭取勝選。

朱立倫陪同立委候選人謝龍介在玉井青果市場宣講後受訪，關於黨內挺吳派傾向韓國瑜，朱立倫表示，在初選階段全力以赴、展現實力，獲得黨內同志的支持，當然沒有這個疑慮，若自己沒有好好努力，一定就會有很多不同的聲音。

對此，前立法院長王金平也指出，保留徵召表示黨對自己沒有信心，對自己提名制度沒有信心，「用保留徒增困擾，導致爭議空間大」，造成黨很多變數，這才很嚴重。

王金平強調，初選提名之後，大家團結一致，不要再有其他想像空間，否則到時候造成很多變數。二階段徵召一定會有變數，有人要往這個方向去衝、去走，屆時黨就不會真正團結。

對於國民黨內機制可能耽誤參選總統起跑時機。對此，王金平表示，大家老早就起跑，「我也很早就起跑，朱立倫也老早就宣布競選，吳敦義到處做各種安排，難道沒有嗎？」，未來初選作業方式尚未公告，但可想而知，有幾個人以上競選，要經過千錘百鍊才產生黨的提名人。