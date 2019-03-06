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7日宣布選總統　王金平沒邀韓國瑜「你忙就不用過來」

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記者楊亞璇／台北報導

前立法院長王金平將在7日宣布選總統，他6日表示，沒有邀請高雄市長韓國瑜，他告訴韓國瑜「明天應該邀請你，但是你忙就不要來」，此外，原本安排與柯文哲的會面，是他自己主動取消。

對於傳出與韓國瑜見面的消息，王金平再度強調，今天沒有要見韓國瑜，「不會啦，你們趕快回去啦，趕快回去吃飯」。

被問到這個消息是誰放的？王金平說，「你去追查一下誰放的。」至於是否因為消息曝光，加上朱立倫也說要來乾脆取消？

王金平表示，他在中央黨部有和朱立倫見面，也談了很多話。他解釋，「談的是輔選的事，談4位立委輔選，就是這麼一回事」。

對於7日是否邀請韓國瑜，王金平說，「沒有，我都沒有邀請他們」，他告訴韓國瑜，「明天應該邀請你，但是你忙就不要來」，有跟他說一聲，這樣比較禮貌，韓國瑜則回他說「謝謝，祝福，心想事成。」

王金平也喊話與柯文哲會面，不過卻臨時喊卡，王金平透露，原本與柯文哲有約4號見面，不過他告訴柯文哲，他要準備一下，「我早上不是說，要約的時候就可以約，你們要相信我，我從來講過一句假話」。

王金平強調，是他自己主動取消見面，因為他現在很忙，忙著在籌備明天早上的事，而這個會面是朋友居中約的。

柯文哲也證實，本來就有排要見面，後來他（王金平）說3月7日要宣布，太敏感先取消。

▲▼王金平、韓國瑜。（合成圖／記者屠惠剛、賴君欣攝）

▲王金平、韓國瑜。（合成圖／記者屠惠剛、賴君欣攝）

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關鍵字：王金平,韓國瑜

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