四顆太陽密會影片曝光　王金平手捧家鄉蜜棗化解尷尬

▲前立法院長王金平。（圖／國民黨提供）

記者蔡浩祥／台北報導

國民黨中央今舉行「福德正神聖誕千秋祭典」，黨內「四顆太陽」齊聚進行閉門會談。會後，黨中央特意提供部分會談影音，除談及3月16日四席立委補選戰況，前立法院長王金平更手捧家鄉蜜棗，請大家品嚐。

影片一開始，吳敦義、連戰坐中間，左邊分別坐著吳伯雄、王金平；右邊則是馬英九、朱立倫，馬、王兩人剛好坐對面。

黨秘書長曾永權報告四席立委補選戰況。他指出，三重鄭世維選區在藍綠比上，比台南謝龍介要好，大概平手，但對手余天知名度非常高，坦言鄭世維選情很艱困。

談及民進黨分裂的台南，曾永權表示，謝龍介知名度要比對手郭國文要高，只要脫黨參選的陳筱諭不被邊緣化，就可以吃掉郭的選票；至於彰化部分，曾說，「只要打平手，應該可以過」。

▲國民黨中央今舉行「福德正神聖誕千秋祭典」，黨內「四顆太陽」齊聚進行閉門會談。（圖／國民黨提供）

曾永權報告完選情，現場沈默約5秒，前總統馬英九先發話，「金門、三重我都還會去，都約好了」。但，就在吳敦義談到彰化選情時，王金平突然起身，手捧家鄉蜜棗請大家品嚐。

吳伯雄拿起蜜棗時，跟王金平一度有眼神交流；連戰則是拱手婉拒，吳敦義起身拿蜜棗時，還在談彰化選情，稱「王惠美非常重要」；馬英九坐著拿，與王沒有多聊；朱則是起身拿說謝謝。

品嚐蜜棗的同時，吳敦義仍在談選情，直言鄭世維這一席非常重要。朱立倫馬上搭腔，用台語說「所以今天一早四點半就陪世維去市場」。