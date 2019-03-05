　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被諷「黑心酸梅」　林濁水嗆韓國瑜「世界不同」：要設醋品發送中心嗎？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 韓國瑜北上拜訪瓊瑤 。（圖／記者周書羽攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

面對外界質疑頻頻出訪，高雄市長韓國瑜以「黑心酸梅」回應，更嗆難道坐在市府，訂單就會從世界各地飄然而至嗎？讓民進黨前立委林濁水再轟，韓國瑜看到的世界跟大家都不同，不管是批評、建議都叫做酸，「要創設醋品發送中心了嗎？」

高雄市長韓國瑜剛結束5天星馬行程，返台沒多久再宣布22日將出訪大陸沿岸大城，包括香港、澳門、深圳與廈門四地，引來批評「不是出國玩就是在裝病」，林濁水也開砲。對此，韓國瑜則提醒，要注意「酸中帶苦」、「酸中帶澀」的「黑心酸梅」，並希望這些不肖商家早日良心發現。

林濁水反擊，所謂酸，是説見不得人好。自己是見到好就稱讚，以前也曾肯定前總統馬英九的釣魚台漁業協議、台菲漁業協議，還有「兩岸主權互不承認、治權互不否認」及衍生的一些政策。最近其實也一再稱讚韓國瑜很努力，「但是稱贊他的南南合作，就強人所難了。另外，台灣一年農產出口1,600億，3年5000億這樣，大市長去簽個三年一兩億備忘綠，就要我讚美，不禮貌地說，同樣強人所難。大市長沒有必要把自已好的標準降到這程度」。

林濁水表示，韓國瑜左看一眼說有人見不得好，右邊一瞄，又說有人吃醋，後面一看，還是有人唱衰，正面看去，又是有人在酸，「真怪？是不是有一種有特殊隱形眼鏡戴上了，看到的世界跟大家都很不同，人類因此分兩類，一種是韓粉，除此之外是韓酸，不吭聲的都有嫌疑，而不管是批評、建議的，更是得一概封之以酸的名號。咦，頻頻封人以酸的，在台灣似乎獨此一家別無分號，要創設醋品發送中心了嗎？」

ET快訊
快訊／洪慈庸生了！小女兒正面照曝光　她笑：謝謝妳來到我的懷裡
好市多「DIY神紙」！仿真度爆高還有層次感　網被燒到：想買

關鍵字：韓國瑜,國民黨,林濁水,高雄市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

CBA／陳盈駿外線火燙連5戰至少3顆　弗神、史柯拉斷廣州4連勝

快訊／洪慈庸生了！小女兒正面照曝光　她笑：謝謝妳來到我的懷裡

鄭文燦訪美「默默就進了白宮」　網友超HIGH幫高調：北高市長要哭了

被諷「黑心酸梅」　林濁水嗆韓國瑜「世界不同」：要設醋品發送中心嗎？

鄭文燦訪美談兩岸　「和平是我們的目標」

力挺郭國文　趙天麟：不要讓高雄的痛延伸到台南

蔡英文提安保對話挨批選舉策略　民進黨：朱立倫曲解

朱立倫拜會高雄議長許崑源　雙方口徑一致「今天沒談政治」

蘇貞昌拍影片宣傳政績　葉元之諷刺：漏列了「2025電價漲三成」

韓國瑜北農被追打無救兵？　張雅屏：不會讓同志求助無援

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

士林7旬貴婦遭虐殺爆頭陳屍家中　女兒弒母落網：神秘力量叫我做

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

萌娃打噴嚏「威力驚人」　幼貓嚇歪秒彈飛翻滾退場

黃子佼CUE「會的中文全講一遍」　綾瀨遙連飆一大串全聽傻

CBA／陳盈駿外線火燙連5戰至少3顆　弗神、史柯拉斷廣州4連勝

快訊／洪慈庸生了！小女兒正面照曝光　她笑：謝謝妳來到我的懷裡

鄭文燦訪美「默默就進了白宮」　網友超HIGH幫高調：北高市長要哭了

被諷「黑心酸梅」　林濁水嗆韓國瑜「世界不同」：要設醋品發送中心嗎？

鄭文燦訪美談兩岸　「和平是我們的目標」

力挺郭國文　趙天麟：不要讓高雄的痛延伸到台南

蔡英文提安保對話挨批選舉策略　民進黨：朱立倫曲解

朱立倫拜會高雄議長許崑源　雙方口徑一致「今天沒談政治」

蘇貞昌拍影片宣傳政績　葉元之諷刺：漏列了「2025電價漲三成」

韓國瑜北農被追打無救兵？　張雅屏：不會讓同志求助無援

第4站夜宿運匠家　韓國瑜：未來改善計費標準、行動支付

高中木聯／個人獎出爐冠軍平鎮豐收　李晨薰奪最佳投手

等不到上映就過世！導演淚憶同性伴侶：不要電影，只要你在

長大後發現朋友愈來愈少　可能是你有4個壞習慣

CBA／陳盈駿外線火燙連5戰至少3顆　弗神、史柯拉斷廣州4連勝

濕搓沖捧擦、腸病毒嘸免驚！　台南市政府宣誓腸病毒防治決心！

快訊／洪慈庸生了！小女兒正面照曝光　她笑：謝謝妳來到我的懷裡

4月螢火蟲季登場　東勢林場賞螢泡湯、八仙山賞螢導覽500元

高中木聯／棒打U18學長王彥程　高一李灝宇：抓變化球

美軍2架B─52「同溫層堡壘」轟炸機　進入東海、南海上空

粉衣妹學瑜珈教練在背後頂！　男友怒提分手：屁股翹這麼高想幹嘛

政治熱門新聞

秦良丰要出院了！醫師見9個月進..

王浩宇：韓國瑜在北農天天喝酒

快訊／同婚專法草案「逕付二讀」

NHK看「蘇啟誠之死」！家屬最..

管中閔職稱還是掛「教授」　讓立..

遭酸出國去玩　韓國瑜神回：2大..

同婚法七百多萬公投票火速被否決..

高雄市大調動21位區長：配合韓..

3天前約好！韓朱「見面先擁抱」

胡木源接國安局副局長卡在侯友宜..

月光比基尼　旗津先辦「滿月趴」

遭林濁水諷林黛玉　韓國瑜：他講..

快訊／同婚專法今擬逕付二讀　反..

又出國？韓國瑜：坐在市府就有訂..

更多熱門

相關新聞

朱立倫會許崑源　都說：沒談政治

分鐘才一起走出來，記者詢問兩個人聊了什麼，雙方口徑一致：「今天都沒有談政治」。

藍營太陽之爭　李正皓：希望不是大腸

韓國瑜北農被追打無救兵？　張雅屏澄清

國民黨自掃門前雪　蔡正元：改變從韓國瑜開始

到底選不選？韓：不要吃碗內看碗外

讀者迴響

發燒話題

綾瀨遙 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 還願 高橋聖子 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

闖「卡多里樂園」走失　母見屍趴涼亭

公路旁超正香腸妹！　車群全暴動

「叔叔」疼愛10多年　她接到心碎電話

通訊行買iPhone 　他查機型N開頭

Momo日籍創作者愧疚自毀作品：它已經死了！

榴槤大亨為女兒徵婚　送千萬台幣

3傷腎症狀　醫生：洗腎風險增加

新娘慘淪配角！身後「伴娘」超搶鏡

燒炭妹尋恩人！年輕人救援影片曝光

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

傍晚變天！「全台連下5天雨」探12度

欠債付孩子學費！他搶銀行後直奔郵局匯款

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

小亨堡把飛飛翔翔刺身上　黑人：哇靠！

丫頭錄影完「一下去就翻臉」！

更多

最夯影音

更多

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面