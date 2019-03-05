被諷「黑心酸梅」　林濁水嗆韓國瑜「世界不同」：要設醋品發送中心嗎？

▲高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

面對外界質疑頻頻出訪，高雄市長韓國瑜以「黑心酸梅」回應，更嗆難道坐在市府，訂單就會從世界各地飄然而至嗎？讓民進黨前立委林濁水再轟，韓國瑜看到的世界跟大家都不同，不管是批評、建議都叫做酸，「要創設醋品發送中心了嗎？」

高雄市長韓國瑜剛結束5天星馬行程，返台沒多久再宣布22日將出訪大陸沿岸大城，包括香港、澳門、深圳與廈門四地，引來批評「不是出國玩就是在裝病」，林濁水也開砲。對此，韓國瑜則提醒，要注意「酸中帶苦」、「酸中帶澀」的「黑心酸梅」，並希望這些不肖商家早日良心發現。

林濁水反擊，所謂酸，是説見不得人好。自己是見到好就稱讚，以前也曾肯定前總統馬英九的釣魚台漁業協議、台菲漁業協議，還有「兩岸主權互不承認、治權互不否認」及衍生的一些政策。最近其實也一再稱讚韓國瑜很努力，「但是稱贊他的南南合作，就強人所難了。另外，台灣一年農產出口1,600億，3年5000億這樣，大市長去簽個三年一兩億備忘綠，就要我讚美，不禮貌地說，同樣強人所難。大市長沒有必要把自已好的標準降到這程度」。

林濁水表示，韓國瑜左看一眼說有人見不得好，右邊一瞄，又說有人吃醋，後面一看，還是有人唱衰，正面看去，又是有人在酸，「真怪？是不是有一種有特殊隱形眼鏡戴上了，看到的世界跟大家都很不同，人類因此分兩類，一種是韓粉，除此之外是韓酸，不吭聲的都有嫌疑，而不管是批評、建議的，更是得一概封之以酸的名號。咦，頻頻封人以酸的，在台灣似乎獨此一家別無分號，要創設醋品發送中心了嗎？」