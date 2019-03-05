第4站夜宿運匠家　韓國瑜：未來改善計費標準、行動支付

▲韓國瑜5日夜宿運匠家前，先到計程車公司了解運匠們的工作問題。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

隨著市長就職來到第4個月，韓國瑜允諾的「每月一宿」來到第4站，這次選擇住小黃運匠段金成的家，韓國瑜晚間先來到段先生所屬的計程車隊與運匠們進行座談，韓國瑜表示，運匠們生活相當辛苦，他們也提出許多建言，包含跳表計費、檢舉達人、智慧型支付等，未來將會邀集相關局處進行討論、改進。

韓國瑜表示，與各行各業座談幫助相當大，像是這次與計程車司機坐下討論後，找到許多市府應該面對的問題，首先是車資行動支付的部分，其實高雄市是全台唯一有銀行的縣市，要推展行動支付會比較容易，另位針對司機們爭議較大的車資計算標準來看，高雄市的計費方式其實對司機相當不公平，例如遇到塞車時沒有相應的跳表方式，對司機的收入也會減少，另外許多司機提問有關檢舉達人問題，韓國瑜也說，目前已請立法委員黃昭順、陳宜民研議，取得守法與乘客間的平衡。

▲▼韓國瑜表示，目前跳表問題及交通檢舉都需要好好改進。（圖／記者洪正達攝）

至於今晚與韓國瑜同宿的司機段金成也說，高雄的計費跳表應參考台北85秒跳一次的方式計費，另外也是檢舉達人問題常讓許多司機同業們相當頭痛，例如某次下車用餐，過不了多久就收到2400元的罰單，這部分也請市長可否多研議，至於今晚準備什麼招待韓國瑜，段金成則說，除了許多高雄土產的當季水果外，也特地準備了花生及高粱酒打算與韓國瑜一起「促膝長談」。

今年已66歲的段金成，是退休的職業軍人，從1992年離開軍職後，就投入計程車工作至今已經27個年頭，每天工作將近14個小時，每週都會安排休假與妻子一同出外踏青，今晚韓國瑜的「LongStay」也特別準備新的床單枕頭，不過韓國瑜表示，今晚已自備睡袋，或是只要一張沙發就可以了，也希望藉著一晚的住宿可以多多了解各行各業的需要。

▲與韓國瑜同宿的運匠段金成說，希望市長能解決計費跳表及交通檢舉等問題。（圖／記者洪正達攝）