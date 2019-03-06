朱立倫眼中只有他！太陽會后羿　奔高雄下車秒衝「熊抱韓國瑜」

記者許力方／綜合報導

國民黨總統初選提名暗潮洶湧，前新北市長朱立倫5日南下高雄，拜會市長韓國瑜，被比喻是「太陽會后羿」，兩人閉門會談40分鐘，朱一下車就給韓一個大擁抱，直指「我們絕對是同心協力」。資深媒體人黃暐瀚分析，「朱立倫眼中只有他」，甚至還忘記身後、出借來高雄當副市長的李四川。

韓國瑜和副市長李四川5日下午提前在一樓大門等候，一看到朱立倫的座車，正要上前迎接，朱下車馬上衝上前送上一個大擁抱，讓他措手不及，下一秒馬上微笑，面對媒體追問兩人是否成為對手？是否來爭取韓支持？朱笑說「等一下我們再說，我們先看老朋友。」隨後閉門會談了40分鐘。

▲朱立倫強調，和韓市長「絕對是同心協力」 。（圖／記者吳奕靖攝）



黃暐瀚分析，朱立倫一下車就主動上前給韓國瑜一個大擁抱，「朱立倫眼中只有他」，連當初出借的李四川也忘在身後，一直到兩人要移動，韓國瑜才想起副市長，趕緊到後面找人。

朱立倫受訪時大讚韓國瑜會是翻轉高雄的最好市長，強調兩人過去是好友、現在是、未來也是，不管在任何工作崗位、角色一定相互支持，「韓市長做什麼我支持他，我做什麼韓市長也會支持我。」韓國瑜則回說，現在一心一意拚市政「手心是肉，手背也是肉…朱市長是我多年好友，我真的發自內心期待他心想事成。」

外界也拿朱立倫和王金平會面韓國瑜做比較，發現韓見王金平時，馬上恭敬主動握手，一路到局長市路上，都讓王金平走在前頭，場面讓給對方；不過朱韓會卻是朱立倫主動熊抱，再緊握韓國瑜的手，談話中韓國瑜則讓朱立倫先回答。