台南市第2選區立委補選　查賄制暴全體總動員

▲台南地檢署檢察長林錦村及主任檢察官江孟芝，與台南市警局前往市警善化分局聯合訪視並與幹部進行查賄制暴座談。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

有鑑於「2019年台南市第2選舉區立委補選，將在3月16日進行投開票，台南地檢署檢察長林錦村及主任檢察官江孟芝，與台南市警局前往市警善化分局聯合訪視並與幹部座談。

林錦村檢察長表示，立委補選即將到來，各候選人選舉維安，尤其是查察賄選與制裁暴力部分，除要求各分駐派出所多費心外，重申絕不容許幫派假借政黨等合法團體名義，從事非法活動。

視察除了聽取善化分局工作簡報外，也與內外勤幹部面對面溝通，亦提供各項查賄制暴技巧，期勉善化分局能加強選舉期間制暴與反賄選，好為2020年即將到來中華民國的第15任總統、副總統選舉，和第10屆立委選舉活動作暖身。

善化警分局長許芳毅亦重申，對3月16日立委缺額補選的查察賄選與防制暴力工作是警察機關當前重點工作，絕不容忍幫派假籍政黨、政治團體或者宗教等團體名義從事非法活動，尤其是破壞治安、破壞選舉，並在會中感林錦村檢察長指導常見賄選手法，如買票、賣票、走路工、搓圓湯、流水席、暴力、黑函等查賄制暴經驗，以強化查賄技巧，讓與會人員均獲益良多，並期勉各派出所所長要主動掌握了相關情資及相關防制措施，務必做好本次立法委員缺額補選的選舉查賄與制暴工作，積極查賄杜絕歪風，淨化選前治安，以讓民眾放心。