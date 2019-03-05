蘇花改東澳南澳段、和平崇德段　可行性研究啟動

▲蘇花工程處表示，2020年6月底前完成東澳─南澳段可行性研究作業，另外，2020年10月底前完成和平─崇德段可行性研究作業。（圖／翻攝自蘇花改工程處網站）

記者游芳男／宜蘭報導

東部民眾期盼一條安全回家的路，又向前邁進。蘇花工程處表示，2020年6月底前完成東澳─南澳段可行性研究作業，另外，2020年10月底前完成和平─崇德段可行性研究作業。

蘇花工程處指出，台9線蘇花公路東澳─南澳段改善部分，已於2018年12月完成「台9線蘇花公路山區路段改善計畫東澳─南澳段委託可行性研究服務工作」委託服務案發包作業，由台灣世曦工程顧問股份有限公司承辦，預計2019年3月底提出期初報告，後續將依研擬之初步路廊方案，辦理地質調查、環境生態調查、隧道洞口地形測量及路廊方案評估等工作，2020年6月底前完成東澳─南澳段可行性研究作業。

另台9線蘇花公路和平─崇德段改善部分，委託服務案「台9線蘇花公路改善和平-崇德段委託可行性研究服務工作」業於2019年1月30日完成資格標審查，於5日辦理評選，評選結果計1家廠商合格取得議價權，預計2019年3月底議價，並依議價結果辦理訂約後，續於2019年7月底提出期初報告，2020年10月底前完成和平─崇德段可行性研究作業。後續再依據可行性研究成果辦理工程規劃、環境影響評估、建設計畫、工程設計及施工等。