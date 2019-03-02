228連假第3天　蘇花改預計下午3點湧現北返車潮

▲228連假第3天 蘇花改2日上午雙向車流皆順，但公路總局四區養工處交控中心預估下午北返車潮將湧現。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

228連續假期第3天，截至2日上午9時止，台9線蘇花改蘇澳往東澳方向車流量為1千351輛，東澳往蘇澳方向為891輛，雙向車流皆順暢。但考量2日宜花地區氣候穩定，預估地區遊憩旅次將於午後湧現，同時，由於連假進入尾聲，下午3點起北返車潮預計會逐漸增加，公路總局第四區養護工程處交控中心將持續全天候24時監控並進行交通疏導措施，宜蘭縣警察局交通隊及蘇澳分局、花蓮縣警察局交通隊亦全力配合交通管制，以共同維護道路暢通及守護行車平安。

公路總局四區養工處交控中心表示，1日228連續假期第2天，蘇花改全日南下交通量為7千98輛，北上交通量為6千643輛，尖峰時段每小時交通量均維持在500至600輛左右。因應繁忙路況，交控中心隨時監控路況，並偕同現場警力指揮疏導車流。

請繼續往下閱讀...

同時以CMS、警廣、智慧化省道即時資訊服務網發布路況資訊，整體而言，蘇花改路段車速尚可維持約50至60公里/小時，蘇花公路則在30至40公里/小時。

228連假已進入尾聲，該中心呼籲用路人提早規劃行程、避開收假車潮，出發前請做好車輛安全檢查，並參考路況資訊、遵照人員指揮循序漸進，切勿路邊違規停車或任意超車以免影響車流續進與安全。因天候狀況不佳，行經山區道路須注意落石小心駕駛，進入隧道後請開啟大燈，遵循速限並保持安全間距。

蘇花改各項行車安全須知及行車管制規定請至四區養工處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳-東澳段通車宣導」，並請多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw），或手機下載「幸福公路APP」掌握路況，並隨時注意收聽廣播訊息。