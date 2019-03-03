228連假最後1天　蘇花改北上車潮較2日趨緩

▲228連假最後1天，公路總局四區養工處交控中心預估3日蘇花改北上車潮，將較2日趨緩。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

228連假最後1天，蘇花改北上車潮將較2日趨緩，截至上午9時止，台9線蘇花改蘇澳往東澳方向車流量為751輛，東澳往蘇澳方向為1519輛，公路總局四區養工處交控中心表示，預估3日北上車潮將較2日趨緩。

公路總局四區養工處交控中心指出，2日為228連續假期第北返收假高峰，蘇花改全日北上交通量達1萬1319輛，尖峰小時交通量均維持在800至900輛左右，此車多態勢延續至2日晚間8時方才消散。因應繁忙路況，該中心也隨時監控路況，並偕同現場警力指揮疏導車流，同時以CMS、警廣、智慧化省道即時資訊服務網及幸福公路APP發布路況資訊，整體而言，蘇花改路段車速尚可維持約50至60公里，蘇花公路則在25至40公里。

228連假已進入尾聲，該中心呼籲用路人提早規劃行程、避開收假車潮，出發前請做好車輛安全檢查，並參考路況資訊、遵照人員指揮循序漸進，切勿路邊違規停車或任意超車以免影響車流續進與安全。

因天候狀況不佳，行經山區道路須注意落石小心駕駛，進入隧道後請開啟大燈，遵循速限並保持安全間距。蘇花改各項行車安全須知及行車管制規定，請至第四區養護工程處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳-東澳段通車宣導」，並請多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw），或手機下載「幸福公路APP」掌握路況，並隨時注意收聽廣播訊息。