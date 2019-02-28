林佳龍慰勞蘇花改團隊　期許如期通車

▲▼交通部長林佳龍（上圖左）上任以來，特別關心攸關東部地區重大交通建設的蘇花改計畫執行，228連假第1天至蘇花公路改善工程南澳和平區段觀音隧道7K+890通風機房及鼓音橋工程，了解目前施工進度並致贈加菜金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

交通部長林佳龍自上任以來，特別關心攸關東部地區重大交通建設的蘇花改計畫執行，228連假第1天至蘇花公路改善工程南澳和平區段觀音隧道7K+890通風機房及鼓音橋工程，了解目前施工進度並致贈加菜金，感謝施工團隊長期對蘇花改工程無私的奉獻，並期許如期通車。

蘇花改工程處表示，「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」分蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至大清水3路段，總計改善長度約38.8公里，工程包括8座隧道總長24.5公里，約佔總計畫長之62％，因工程位於東部變質岩區，地質複雜且多變，施工困難度極高，其中蘇澳至東澳段雖遭遇多重不良環境險阻，然而施工團隊卻仍全力挹注資源、努力不懈，終於排除萬難，於2018年2月5日由總統蔡英文主持通車典禮後開放通車。

南澳至和平段工程屬蘇花改要徑工程之觀音隧道、谷風隧道及其中55公尺長之鼓音橋，將連結成相當於12.6公里的長隧道，完工後將是國內僅次於雪山隧道之第2長公路隧道，為整體計畫之關鍵工程；目前觀音隧道(7.9公里)預計可於5月完工，而谷風隧道施工團隊正全力趕辦，可望於2020年1月10日前達通車標準。

蘇花改工程處說，蘇花改仍按既定時程往通車目標邁進，蘇花改施工團隊持續秉持一條安全回家的路的信念，努力不懈全力以赴，以提供東部民眾一條安全回家的幸福公路。