自轟又救活！家暴男吞藥產幻覺　疑戴綠帽追砍妻「兩指見骨」

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名患有嚴重心臟病的江姓男子，2017年時被醫師宣告只有3成的機會活下去，讓他一度萌生死意，曾先持槍朝胸口自轟卻被救活，事後江男藉著吸毒逃避現實，2月23日晚間又吞藥輕生，因而產生幻覺，疑妻外遇怒而砍傷妻子，警消獲報後合力將他逮捕送醫，未料他到醫院大吵大鬧，最後警方以辣椒水「伺候」，他才安靜，訊後警方依殺人未遂、公共危險、妨害公務及家暴案件移送。

▲江男被醫師宣告只有3成的機會活下去，讓他一度萌生死意，曾先持槍朝胸口自轟卻被救活，23日晚間又吞藥輕生，因而產生幻覺，疑妻外遇怒而砍傷妻子。（圖／記者陳凱力翻攝）



竹東分局接獲民眾報案，指稱有1名男子持刀追逐一名女子，警方趕抵後，只看見許多廢棄車輛，但警方不死心，在黑夜中搜尋，只聽到一輛車發出聲響，才發現躲在車裡發抖的女子。

▲警方在路邊一台一台找人。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方說，女子當時伸出快被砍斷的無名指與小指的右手，一臉驚恐求救，警方見狀立刻將她送醫。當下又接獲報案指稱，有男子開車衝撞路旁4輛車，警方到場後才發現，原來肇事男就是砍傷女子的江姓男子，立即將他逮捕送醫。

▲警方最後在一台轎車內找到受害人，並協助將她送醫。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方發現，江男患有心臟病，自稱吞下200顆安眠藥後輕生，未料卻產生幻覺，懷疑老婆紅杏出牆，便開車持刀找妻子理論。他看到妻子後，用刀柄狂打妻子，妻子因用手擋，右手慘遭砍傷奪門而出。

江見妻離去，持刀追趕，接著又開著車在馬路上亂竄，直到連撞4輛車才停下，才被警方逮捕。 江男精神狀況恍惚，警方將他送醫治療，沒想到他卻在醫院大吵大鬧，甚至出手攻擊，連到派出所時也躁動不安，朝警方大罵三字經，甚至還想破壞手銬，不斷高喊「我快死了」，警方朝他噴辣椒水壓制，才讓江男情緒平息。

警方指出，江男有毒品、槍砲前科，長期對妻家暴拳腳相向，警方迅速幫江妻申請緊急保護令，並依殺人未遂、公共危險、妨害公務及家暴案件移送法辦。檢方複訊後，認鄭男有再犯之虞，向法院聲請羈押獲准。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995