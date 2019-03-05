利用台灣燈會到東港行搶買毒　高雄市男子如意算盤打錯了

▲黃嫌被東港警方壓制在地。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市黃姓男子兩人，利用台灣燈會期間，屏東縣警方忙於疏導交通之際，到東港涉嫌搶劫剛領錢出來周姓婦人皮包後逃逸，東港警方過濾上百支監視器掌握他身分，到他租屋處埋伏，避免被發現，警方從窗戶細縫觀察他行蹤，將他逮獲，訊後依搶奪罪嫌送辦，追緝另一嫌犯到案。

▲▼黃嫌口袋內有毒品注射針筒與作案戴安全帽。

東港鎮周姓婦人日前從東港一家銀行提領6000元，裝入皮包內走路返家途中，被兩名尾隨共乘機車搶嫌搶走皮包，內有現金及手機等物，東港分局東濱派出所獲報立即成立專案小組追查。



專案小組過濾上百支監視器，先鎖定了搶嫌所騎乘車牌號碼，發現車牌也是偷來的，致案情陷陷入膠著，但所長郭瑾樺決定到失竊車牌地點高雄市大寮區某大廈展開追查。

經訪查附近住戶所裝設之民間監視器及公家監視器，終於查出和案發時騎乘機車的該兩嫌相同特徵男子，警方鎖定號牌後至其租屋處埋伏，為了避免嫌犯時返家會注意到警方，警方將汽車熄火，一群人透過窗戶微小的隙縫緊盯屋內動態，終於等到一名男子頭戴與犯案時相同安全帽出現準備發動該台行搶機車，所長立刻衝下車將男子壓制在地逮獲，在他褲子起出海洛因針筒，嫌犯坦承作案。



警方表示，45歲黃姓男子，（設籍高雄市小港區，有吸食持有毒品、搶奪、竊盜等前科），供說因缺錢花用才行搶，警方將他送辦，追緝另一嫌犯到案。