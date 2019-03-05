趕看台灣燈會鐵釘刺破輪胎　輪胎行無營業枋警神救援

▲枋寮警方找來輪胎行幫忙蔡先生換輪胎，讓他趕得上看台灣燈會。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

蔡姓遊客帶著家人利用休假到屏東旅遊，準備回程欣賞台灣燈會，不料輪胎被鐵釘破，卻找不到營業閒胎行，心急如焚，求助屏東縣枋寮警分局，警方協助幫他找到一家有營業的輪胎行，讓他順利換胎，來得及欣賞燈會，對警方熱心幫忙相當感激。

▲輪胎被鐵釘刺破。

枋寮分局枋山分駐所所長李天寶、警員莊浩生，在228連假期間接獲民眾報案，稱在台1線枋山段有交通事故，前往現場後才發現原來是蔡姓駕駛小自客車車輛爆胎，動彈不得，又找不到營業輪胎行，擔心趕不及看燈會，相當著急。

蔡先生表示，利用228連續假期，帶家人前往佳樂水遊玩，並計畫晚間到東港大鵬灣觀賞台灣燈會，不料北返行經枋山鄉台1線約450公里時，車輪疑似壓到細鐵枝而爆胎，緊急將車移到路旁後，卻因為適逢連假期間，大部分維修店家都沒有營業，求助無門只好請警方幫忙。

經枋山所員警鍥而不捨的詢問，終於找到一間有營業的輪胎行，並在店家的協助及時修復，讓他可以繼續上路，「如因車輛故障而影響行程，那就太掃興了」

，相當感激枋山所員警幫忙。

枋寮分局分局長蔡進明表示，枋山所員警能了解民眾困難並協助，積極作為有效排除問題，為民服務熱忱殊值嘉勉。並呼籲民眾，行車前應檢視車輛狀況、補充油料及水箱水，駕駛中如遇車輛故障拋錨或發生交通事故，應立即開啟警示燈並擺放三角警示牌，並播打110由警方到場協助處理，以維護自身及其他用路人安全。