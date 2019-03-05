台中警「夜襲」海派酒店　黑色短裙辣妹淡定坐沙發受檢

▲台中市警方加強夜間臨檢，黑色短裙長髮辣妹面對員警臨檢相當從容。（圖／記者陳玉翻攝）

記者陳玉／台中報導

台中近來發生多起酒駕、酒後衝突鬥毆等重大案件，台中市警方自228連假起同步執行高強度臨檢掃蕩勤務，第六警分局4日晚間9點由分局長陳武康率46名警力，到轄區海派酒店、享溫馨KTV臨檢，並進行封鎖式路檢取締酒駕。不少準備上班的服務生還沒踏入大門口，就被員警攔查。

▲▼分局長陳武康向業者宣讀約制內容，隨後警方進入包廂內臨檢。（圖／記者李忠憲攝）

分局長陳武康親自到夜店、酒店業者宣讀約制內容，要求業者自律，強調不能在發生暴力事件後，把問題丟給警方，由全民分攤後果，並要求業者要針對入內消費的顧客實施安檢，營造安全的消費環境，若遇有酒客糾紛，可立即打110請警方到場處理。

▲多位前來上班的員工見媒體拍攝，紛紛閃避鏡頭。（圖／記者李忠憲攝）

有幾位前來上班的女服務生還沒進入門口就被警攔下檢查身份，見多家媒體在外拍攝，不是側身、就是用手擋住臉部，警隨後也進入包廂進行臨檢，可見穿著平口露肩上衣、黑色短裙的長髮辣妹面對警方相當從容，坐在沙發上等待警方確認身份。

▲第一警分局由偵查隊長率隊到轄內娛樂場所，向業者加強宣導。（圖／記者陳玉翻攝）

另外，第一警分局由偵查隊長吳柏羲率員持宣傳單到轄內錢櫃KTV、凱悅KTV、好樂迪KTV、酒妃酒吧及鐵木真酒吧等5家歌唱娛樂場所，向業者加強宣導，應主動勸阻酒客另主動勸阻酒客勿酒後駕車，或提供代駕停車、駕車等服務，共同為治安盡一份心力。