2019竹市五校就業博覽會　多家知名企業參與徵才

▲新竹市政府提供青年許多創業與就業的諮詢與服務。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府5日宣布，轄內五所大學的校園徵才博覽會，將自3月10日起接力舉行。參與徵才的產業領域橫跨科技、製造、生醫、文教業等，包括台積電、鴻海、聯電、聯發科、亞馬遜台灣等知名企業，還有青創團隊要找夥伴一同奮鬥創業，一共有逾三萬個工作機會；新竹市長林智堅表示，新竹市是一座可以讓年輕人勇敢做夢，築夢踏實的城市，更充滿許多工作機會，市政府有提供青年許多創業與就業的諮詢與服務，他祝福即將畢業的青年學莘都能在新竹市找到圓夢與築夢的機會。

「市長其實也是一個斜槓的工作，要扮演多元與不同的角色」，林智堅分享，他認為台灣未來的社會，青年需要具備各種不同能力與斜槓特質，他鼓勵年輕朋友，透過這種挑戰會讓人生更加精采，他也期待更多年輕朋友可以在市政府的協助下，在這座城市共同圓夢。

林智堅表示，市政府與工研院和清大合作提供創新孵化中心、東門市場提供完善的青創基地，更在舊城區推出老屋活化的創業計畫，他希望除了提供年輕朋友就業機會，更要提供他們創業的機會，例如「城市老爹」共同創辦人黃榆鈞，過去是求職的人，如今搖身一變成為徵才的人，因此今年持續透過與五所在地大學合作的徵才系列活動，要為企業與這座城市找到與媒合最優質的人才，他更祝福大家都能找到人生的圓夢機會。

現場邀請兩位青年代表分享他們的創業小故事，擁有知名桌遊「海霸」的「城市老爹」新創公司，共同創辦人黃榆鈞坦承，一路走來遇到許多困境，但年輕不怕失敗，只要有解決問題及創新的能力，有信心做得更好。由於科技的多元和進步，他期待藉由本次校園就業博覽會，能招募到更多優秀的夥伴加入創業行列。

斜槓青年代表「使大毛」王婕歆表示，只要是做對社會有意義和有興趣的工作，熱情就會持續下去。愛貓的她放棄教職，到獸醫院工作，利用空檔救援、照顧貓咪，她發揮專長，畫油畫、手工縫製貓咪手工鑰匙圈等獨樹一格的作品，在假日或文創市集獲得不少民眾的青睞，因而發展自己的斜槓人生。.

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁分表示，將持續挹注經費，鼓勵大專校院辦理校園徵才活動。今(108)年度桃竹苗地區，平均每位求職者有1.81個工作機會，只要想找工作，絕對有機會，希望新竹地區學子把握這次就業博覽會積極求職，找到適合自己的工作。

新竹市政府勞工處長黃錦源表示，市府近年致力協助各年齡層的青年勞工朋友們探索職涯志向、穩定就業，去(107)年度為國中到大學的青少年，舉辦職涯推廣講座、職場體驗或企業參訪活動即超過100場，且光是針對青年的促進就業計畫，投入資源就超過1,000萬元。並且，市府也舉辦了「新竹青年設計松」和「新竹黑客松」兩場青年新創競賽活動，讓優秀的青年創客和黑客的創意、創造力和實踐力有相互激盪、競逐，然後曝光的平台。

勞工處表示，青年朋友及市民可先上官網瀏覽各校就博會資訊，如有徵才活動相關問題，可撥打1999市民服務專線或03-5324900洽詢勞工處青年事務與勞工福利科。