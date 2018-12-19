耶誕禮物哪裡找　慢飛兒庇護工場歡迎尋寶

▲新竹市政府勞工處推薦市民朋友，到慢飛兒庇護工場淘寶。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

還在為耶誕禮物傷腦筋嗎？新竹市政府勞工處推薦市民朋友，到慢飛兒庇護工場淘寶，精緻可愛的聖誕老人玩偶、造型擺飾、奶油刀組等，更多的精品百元起，讓您交換禮物不漏氣，發揮愛心做公益。

慢飛兒庇護工場創辦人戴耀賽董事長，特別扮成聖誕老人，為慢飛兒二手商店代言。他表示，店裡的商品來自各界捐贈的二手物資，很多物資都是前主人有故事的舊愛，例如媽媽們整理出來的童書繪本與玩具，是陪伴小朋友們成長的良伴，或是企業夥伴們捐贈響應公益的完好商品，例如聖誕樹造型的奶油刀組、精緻的手工包等。

本身就是白化症者的戴創辦人，很容易被小朋友們誤認是外國朋友，他投入社會公益三十六年，服務成年身心障礙者與家屬。戴創辦人表示，身障朋友期待的是有份工作，工作除了能肯定自我，更能讓家人們放心，成為社會具生產力的一份子。他邀請大小朋友到慢飛兒來尋寶，選購交換禮物，響應公益傳遞更多友愛無礙的溫暖。

新竹市政府勞工處長黃錦源表示，本市三大庇護工場之中，慢飛兒庇護工場是唯一的二手商店，它陪伴一群身障員工就業，經由專業訓練，讓慢飛兒們學會分類、整理與包裝，能將各界捐贈的二手物資重新整理包裝後陳列販售，讓物資轉手有緣人延續使用，既發揮資源循環經濟運用，更支持身障者就業參與，讓他們跨越障礙，就業無礙。

慢飛兒庇護工場位於新竹市南寮地區，歡迎大家到場淘寶，也來認識這群樂觀面對人生的朋友 (地址：新竹市東大路四段32號；電話： 03-5366780)。歡迎各機關學校及民眾以實際行動支持身心障礙者就業，如需相關諮詢，請洽勞工處就業服務科，電話03-5324900(分機40、59、20）