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走進這裡就失蹤！他PO文急尋老婆「說是看個東西」　網笑噴：快去領錢贖人

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO老婆走進這裡後，就彷彿失蹤一樣不見人影。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

陪女友或老婆逛街，許多男生都很頭痛，光是一間藥妝店，就可以讓女人逛上一整天。一名男網友貼出一張照片，說老婆去了一個地方「看個東西馬上出來」，但這一去就像失蹤一樣，讓他忍不住求救有經驗的人。不少男網友趕緊留言「事態嚴重，趕快去提款機領錢贖人」、「馬上=30分鐘、等一下可能1小時起跳」。

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，文中表示，老婆叫他在外面等一下，說她進去看個東西、馬上出來，「但現在已經10分鐘過去了還沒到看到人出來」，最後忍不住問「有經驗的大家我還要等多久？急～在線等」。

請繼續往下閱讀...

但到底原PO人在哪呢？仔細看看照片，原來是生活精品館「寶雅生活館」，裡面賣的商品琳瑯滿目，包括開架式美妝、美材用品、進口流行皮件、飾品、日韓當季休閒食品、日本少女襪、生活雜貨、家庭日常用品等等，難怪讓許多人的女友／老婆「一去不復返」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這……看來沒有3小時，老婆是不會出來了。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「這裡男跟女是沒辦法有平衡的時空」、「彩妝區逛完少說40分」、「小事小事，逛到打烊都不是問題」、「裡面是時光屋，10分鐘等於外面3小時」、「等她打電話再說～先去買點心，宵夜就對了」、「你不知道裡面像迷宮一樣很難出來嗎」、「報警～太太在寶雅失蹤了」。

也有網友討論起神秘「寶雅傳說」，「我進去裡面都會想大便，是正常的嗎」、「聽說去寶雅都會有便意，快去廁所問問看你老婆是不是裡面沒衛生紙」、「在大便吧」、「便祕的治療場所」、「在拉屎，寶雅只要進去就會想拉屎，這是治療便秘患者最不傷身體的治療方法」。

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關鍵字：寶雅,老婆,爆廢公社

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