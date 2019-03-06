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驚悚瞬間！比特犬突「涉水狂奔」撲向衝浪男　狠咬手臂慘縫18針

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▲▼阿根廷男衝浪被比特犬咬傷。（圖／翻攝自YouTube）

▲阿根廷男衝浪被比特犬咬傷。（圖／翻攝自YouTube）

記者錢玉紘／綜合報導

近日動物咬傷人的意外頻傳，阿根廷有一名男子在海上玩風箏衝浪（Kiteboarding），沒想到也逃不過被咬的命運，當他的浪板快接近岸邊時，突然一隻比特犬涉水跑向他，直接朝手臂上咬下去，傷口頗深，最後送醫院縫了18針，但是狗主人仍然沒有出面回應。

《每日郵報》報導，男子賽維諾（Gustavo Cervino）日前在阿根廷聖克萊門特雷圖尤（San Clemente del Tuyu）地區的龐塔羅莎（Punta Rasa）海灘玩風箏衝浪，他身上戴的攝影設備拍到，當他回到離岸邊較近的地方時，一隻黑色比特犬直接朝他跑過來，接著就咬住前臂，他痛得露出猙獰表情，奮力甩手想擺脫這隻狗。

接著，賽維諾就從他的浪板上摔落，比特犬也鬆口跑走。賽維諾回憶，當時他盡全力想扳開狗的嘴巴，之後可能是因為海水的關係，比特犬才鬆口，「我感覺到牠一開始是想咬我的脖子，我才先用手擋下，若是真的脖子被咬的話，可能就無法活命了」。

目擊者提到，比特犬鬆口之後還在賽維諾附近晃了幾圈，之後才離開，事後附近的路人幫助賽維諾回到岸上，並送醫院治療，他的傷口很深，一共縫了18針才縫合。賽維諾提到，當時因為自己受傷嚴重，沒有心力去找狗主人，他已經報警，但目前比特犬的主人仍然還沒有現身。

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關鍵字：比特犬,衝浪,咬人

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