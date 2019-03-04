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學測放榜1星期...教長喊話學生、家長　這些事比什麼都重要

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▲▼108學年學科能力測驗結束,考生,家長,陪考,師大附中,大學學測,升學壓力,青少年。（圖／記者李毓康攝）

▲學測放榜已一星期，接下來校系選擇，教育部長潘文忠認為，重要的是學生應思考自己所愛、所想。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

學測放榜一星期，教育部長潘文忠今（4日）在臉書表示，有很多高三的同學們都在準備校系申請，但想跟正面臨選填校系的同學、一路陪著孩子的家長們聊聊，學生如何思考自己所愛、所想的非常重要，家長部分，除關心考試、選校系外，此時也是跟孩子深入對話的重要機會與時間點。

潘文忠先是對考完學測的同學說，從過去的經驗來看，很多同學入學後發現自己所選習的科系不合興趣，在路途上有了許多困惑與頓挫，因此，現階段除了盤點過往的學習狀態，如何思考自己所愛、所想的、所前往的非常重要。

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▲▼教育部長潘文忠回應管案。（圖／記者莊喬迪攝）

▲潘文忠表示，選擇後，除了要勇敢、踏實地去實踐外，也要學習為自己的選擇負責。（圖／記者莊喬迪攝）

潘文忠認為，從選擇不同的專業科系開始，便得好好地深入鑽研，規劃自己該如何走這條路。當然，在選擇的路上可能偶有害怕、猶豫，此刻可以與師長、家人與朋友溝通討論，在反覆思考、選擇後，除了要勇敢、踏實地去實踐外，也要學習為自己的選擇負責，這是一個重要的學習歷程。無論結果如何，若將人生的軸線放長，會發現，能夠為自己築夢、為自己實現夢想，是一件非常幸福的事。
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接著潘文忠向給陪著孩子的家長們說，自己知道，這段期間如果家裡有孩子是考生，做家長的也非常辛苦，除了陪孩子一起備戰應考外，考完後我們也會反覆思索著，什麼才是對孩子最好的。在這方面，也想跟各位朋友分享自己心得，就是「除了關心考試、選校系外，此時也是我們跟孩子深入對話的重要機會與時間點。」

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲潘文忠指出，今年學測改成5選4，就是期待提供學生空間去探索興趣。（圖／記者林敬旻攝

潘文忠指出，「孩子自己因為喜歡，所以很深入的去鑽研，其實常常是成就比什麼都高。」面臨重要選擇時，或許可以先聽聽孩子自己的意願與想法，透過溝通討論與適度的引導，讓彼此都充分了解雙方的想法與資訊。

以今年學測改成5選4，潘文忠說，正是期待提供學生空間去探索興趣，大學階段是人生很好的時光，如果孩子有自己喜歡、想鑽研的領域，那種根於內心渴望，與被動去完成一個被要求的學習狀態是截然不同的，學習的成就感會比什麼都高，在過程中，孩子也能學習為自己的選擇與人生負責。

▲▼學測,建國高中,考場。（圖／記者許展溢攝）

▲潘文忠說，家長在這段時間除關心選校系外，也是跟孩子深入對話的重要機會與時間點。（圖／記者許展溢攝）

最後潘文忠透露，以接下來推動的國教與課綱來說，最重要的便是主動探索喜歡的方向，孩子是學習的主體，從整體來看，有爸爸媽媽的支持作為孩子的後盾，會是孩子發展、前進很重要的動力，自己也相信，爸爸、媽媽如果願意相信孩子們的選擇，給他們的夢想最大支持，孩子的動力跟熱情也會不一樣。

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關鍵字：潘文忠,教育部,學測,放榜,申請,家長,學生,高三,校系,考試,國教,課綱

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