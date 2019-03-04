嘉縣戶政系統便民服務　身分證數位拍照免費服務

▲嘉縣戶政系統提供身分證數位拍照免費服務，相當便民。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣各戶政事務所便民服務再升級，3月起全面提供身分證、健保卡補換發免費拍照服務，縣長翁章梁4日親自幫換證民眾拍照上傳雲端，讓民眾不再因照片規格不符而往返奔波，也讓「網路取代馬路」。

民眾前往戶所補換發身分證、健保卡時，常因沒帶照片、照片規格不符、使用多年前與現況特徵差異過大照片或重拍紙本照片等因素，必須往返奔波，3月1日起，嘉義縣各戶政事務所全面提供免費數位拍照服務，鄉親不再舟車勞頓。

翁章梁指出，換補發身分證對民眾很重要，很多工作和生活都需要身分證，嘉義縣107年補換身分證約3萬7千件，未開辦這項服務前，民眾申辦身分證常須往返奔波，急需使用證件的民眾無法及時領證。「您的不便，縣府來幫忙」，現在戶所視訊攝影機設備再升級，拍照更換身分證照片以前收100元工本費，現在「嘸免錢」，當天就能領證，節省民眾時間及金錢，行政效率提升了，為民服務的腳步又往前邁進一大步了。

翁章梁4日下午在民雄戶政事務所新港辦公室向鄉親宣布這項好消息，並親自操作電腦幫新港鄉親蘇姐姐拍數位照片，一鍵搞定，拍完後還請蘇姐姐看照片，問說滿不滿意。照片上傳後，才10分鐘新證件就已製作完成，新港鄉長林茂盛和縣議員林秀琴、葉孟龍、陳文忠等人也都到場見證戶政數位時代新里程。

民政處長楊健人表示，為確保民眾隱私安全，所拍攝的數位相片僅供上傳內政部戶政司申辦國民身分證使用，完成上傳後，系統將在隔天自動清除所有照片檔，不必擔心個資外洩。

翁章梁說，到戶所拍換證照片不收費用，減輕民眾經濟負擔，申請作業流程簡化，快速取件，視訊攝影機無修片功能，可降低有心人士過度修改五官特徵或利用合成相片冒領身分證風險，最重要的是，民眾洽公省錢、省時間。

嘉義縣各戶政機關不斷提供創新優質的服務，包括行動不便民眾到所免下車，中午不休息服務，民眾辦理戶籍資料異動後，由戶所通報各相關單位，目前跨機關合作共連結地政、水電、健保署等14個機關，戶所完成人別確認後可由他人代辦護照，民眾欲尋找失聯親友但無法提憑親屬關係相關證明文件者，可向任一戶政事務所提出申請，戶所查得被尋人目前設籍地址後通知被尋人，由被尋者決定是否與其聯絡，提供民眾尋找失聯親友另一個管道。

對於必須親自申請的案件（如印鑑登記、印鑑變更、補發身分證等），如因年邁、身心障礙或重大傷病不便親自到戶所申辦者，可由戶所派員到民眾住家或醫療院所提供服務。