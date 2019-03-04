搶救東澳商機！　粉鳥林秘境聯外道路4月中完全修復

▲宜蘭東澳粉鳥林秘境，2018年12月31日因豪雨，造成聯外道路落石崩塌，尚未全部修復，影響東澳地區商機，宜縣府說，最快4月中旬修復工程完工。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

著名的宜蘭東澳粉鳥林秘境，2018年12月31日因豪雨，造成聯外道路落石崩塌，尚未全部修復前，禁止進入海灘，少了秘境可供遊憩，東澳地區觀光人數大減，影響商機。宜縣府表示，最快4月中旬修復工程完工，評估安全無虞後，秘境將重新開放。

東澳粉鳥林漁港外的海灘，有碧海藍天、嶙峋礁石矗立灣澳中，呈現獨特美感，加上因水淺清澈，風平浪靜，整體視覺相當夢幻，被不少遊客視為「小下龍灣」，成為宜蘭知名海邊秘境。蘇花改通車後，遊客蜂擁而上，成為網路上討論度極高的人氣景點。

粉鳥林秘境，2018年12月31日因豪雨造成聯外道路落石崩塌，基於安全考量，粉鳥林安檢所實施管制措施，禁止進入海灘，許多不知情遊客抵達現場，見海灘封閉，便上車離去；團客部分，旅行社也取消粉鳥林遊程，平日旅遊人潮大減，假日也不若往日盛況。

在粉鳥林擺攤的許姓攤商坦言，粉鳥林漁港熱鬧時，小小停車場1天最多擠入10多輛遊覽車，海灘秘境聯外道路崩塌後，人氣消失，僅剩零星散客，不少人見海灘封閉，索性原路返回，未多做停留。

宜縣府表示，粉鳥林聯外道路崩落土方約2千250立方公尺，崩塌範圍屬羅東林管處保安林地，完成下方土石清運後，還須施作刷坡工程，近期可望發包動工，最快4月中旬完工，待邊坡安全無虞，便會開放遊客進出，封閉這段期間，呼籲各界不要跨越封鎖線擅自進入，以免發生危險。