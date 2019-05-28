　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

才剛學片假名…沖繩童一眼糾出圖鑑錯誤　專家拜服：你才6歲啊！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼石斑魚,魚,海洋館。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲沖繩6歲男童一眼發現石斑魚的種類不對。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本最大出版商、擁有「出版業巨人」之稱的講談社（Kodansha）日前出包，發行了17萬本的人氣系列圖鑑中，竟將某種魚類的圖片誤植。但是更厲害的是，發現這個錯誤的人，不過是一名才剛開始學習片假名的6歲男童安部京志郎。

綜合日媒報導，安部京志郎目前就讀小學一年級，最近才開始學習片假名，沒想到，當他在閱讀人氣圖鑑《move危險生物》時發現，鞍帶石斑魚（タマカイ）的圖片竟被誤植，放成了同屬的藍身大斑石斑魚（カスリハタ）。

安部京志郎當下立刻告訴媽媽，請媽媽聯絡出版社告知。出版社編輯一聽發現錯誤的是一名6歲男童，也忍不住驚訝表示「由研究者們製作的圖鑑，能發現錯誤真的很厲害」；另一名大學魚類學教授則說，「如果是專家的話大概看得出來，但他才6歲就能注意到錯誤，真的很厲害」。

原來，安部京志郎本就熱愛海洋相關知識，從1歲就把釣魚用具當玩具玩，開啟對魚興趣後，連房間、浴室張貼的海報，甚至是衣服的花樣全都是魚。安部京志郎表示「魚游泳的生態特徵很有趣」，因此家中有多達16冊的魚類圖鑑及相關書籍，自己也「最喜歡吃魚」，未來的夢想就是超越日本著名魚類學者宮澤正之。

不過現在消息曝光後，媒體已經稱呼安部京志郎為「魚博士」了。至於講談社則表示，會在圖鑑再版時，更改安部京志郎所指出的錯誤。

ET快訊
即／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片
噁圖慎入！他睡覺時蛾飛進耳朵　夾出後留下17顆「蟲卵」
不痛也不癢！她耳後驚現「一排齒痕」6小洞…網曝真面目

關鍵字：日本,沖繩,圖鑑,海洋,魚類,錯誤,男童,講談社,安部京志郎,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不甘心看華為領先！　美名嘴：美國才想用5G監控全球

少年落水昏迷3周　媽媽一噴「最愛的止汗劑」立刻張眼醒了

日本首位國賓晚宴！川普僅「香檳杯碰唇」　堅持「滴酒不沾」原因曝光

將致1000萬人死亡！全球65%河流驗出抗生素　恐催生「超級病原體」

日經濟大臣：川普期盼美日貿易談判儘快取得進展

才剛學片假名…沖繩童一眼糾出圖鑑錯誤　專家拜服：你才6歲啊！

川普抵制華為「鄉村手機陷斷訊危機」　7億美元也難救

剛說完慢走！女童遇襲「制服書包沾血」嚇壞　安倍震怒：學童安全要擺第一

他嫌掃條碼太累…拿「圍棋創造QR碼」　就此改變世界25年

他癌逝7年後卻當爸　陌生女老師「簽借精合約」生下他的女兒

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

《這！就是街舞》驚見女團成員　許凱皓成功晉級羅志祥戰隊

蕭敬騰.袁野夕臉貼臉合唱　共用一支麥..害羞解釋「是省預算」

不甘心看華為領先！　美名嘴：美國才想用5G監控全球

少年落水昏迷3周　媽媽一噴「最愛的止汗劑」立刻張眼醒了

日本首位國賓晚宴！川普僅「香檳杯碰唇」　堅持「滴酒不沾」原因曝光

將致1000萬人死亡！全球65%河流驗出抗生素　恐催生「超級病原體」

日經濟大臣：川普期盼美日貿易談判儘快取得進展

才剛學片假名…沖繩童一眼糾出圖鑑錯誤　專家拜服：你才6歲啊！

川普抵制華為「鄉村手機陷斷訊危機」　7億美元也難救

剛說完慢走！女童遇襲「制服書包沾血」嚇壞　安倍震怒：學童安全要擺第一

他嫌掃條碼太累…拿「圍棋創造QR碼」　就此改變世界25年

他癌逝7年後卻當爸　陌生女老師「簽借精合約」生下他的女兒

萌喵突然壞掉！轉頭飛機耳「汪！我要魚」　爸笑瘋：講道理行嗎

不甘心看華為領先！　美名嘴：美國才想用5G監控全球

拿槍轟自己臉！他花4年重建手術　竟換「這結局」...醫：反胃一整天

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

李進勇案水球戰中通過！行政院致謝、對暴力行為「表示遺憾」

「美的好朋友」創辦人爆避稅、操控輿情黑幕　小編：專業醫療團隊根本不存在

Dappei／今年妳該有一件「牛奶場女工裝」！大方領顯臉小，連Lisa都愛穿

25+12！BMW電動車計畫曝光　今年目標全球賣50萬輛油電車

黃文星加入《大時代》親密戲先報備　老婆大器誇茵芙「很正」

少年落水昏迷3周　媽媽一噴「最愛的止汗劑」立刻張眼醒了

國際熱門新聞

即／日本公園傳隨機砍人！2死1..

充電玩手機　男手指被「電到斷裂..

聖母峰如屠殺　加拿大男攻頂嚇壞

聖母峰成屍山！沿路及帳棚都有屍

生命靈數看個性　美日韓領導人全..

直播狂飆220公里！2男撞車爬..

聖母峰塞爆11死　登山客：擠得..

即／持雙刀攻擊學童　日男自戕亡

川崎無差別殺人　日鄉民再挖殘殺..

男持雙刀接連砍人　小學生等校車..

WHO首次認定　過勞是一種疾病

他征服聖母峰報平安　卻失聯喪命

即／國會通過　奧地利總裡遭罷免

天皇不用翻譯　川普：英文哪學的

更多熱門

相關新聞

女童遇襲制服沾血　安倍震怒

日本神奈川縣今（28日）早發生隨機傷人案，造成2名被害人死亡，而男嫌則是自戕傷重不治。私立明愛小學目前已宣布停課一天，通知家長接回孩子，根據一名遇襲女學童家長的說法，當時孩子制服、書包都沾到血跡。對此，日本首相安倍晉三召見文部科學大臣柴山昌彥等人，並指示內閣成員在確保兒童安全方面做出緊急應對措施，要視學童安全為首要優先任務。

改變世界的QR碼　發想源自於圍棋！

從美日漫畫英雄看文化觀

目擊者：他大喊「我要殺了你」

日F-35A墜機　發動機、主翼深海尋獲

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話狂哭：好內疚

即／日本公園傳隨機砍人！2死16傷

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學OO傳染

15歲小女友劈腿　台中「邊緣男」上門怒殺她全家

充電玩手機　男手指被「電到斷裂」慘死

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！

摸到粉絲手上自殘傷疤　洛基秒抱緊

幫帶小孩卻淤青　7少逼情侶活春宮

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

聖母峰如屠殺　加拿大男攻頂嚇壞

更多

最夯影音

更多

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面