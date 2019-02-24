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不適任教師OUT！教育部修法訂懲處標準　犯行嚴重「終身不得聘任」

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▲▼金陵女中學生自製布衛生棉送往非洲。（圖／金陵女中提供）

▲教育部將修法依程度區分處理不適任教師的法律效果。（示意圖／金陵女中提供）

記者許展溢／台北報導

教師法第14條因未明確規範哪一種狀況該做出怎樣的懲處，讓不少不適任教師至今未見處分，教育部表示，為保障學生受教權益，及處理教師不當管教案，已啟動修正教師法，並列為立法院本會期優先審議法案，修法重點將著重在「 依程度區分不適任教師處理的法律效果」，最重終身不得聘任。

教育部師資藝教司指出，為使各級學校教師評審委員會審議結果能更為一致，處理不適任教師，將處分明確化，讓學校不會因小事解聘教師，或犯行嚴重卻但一點事都沒有，因此修法，按其情節不同區分為「應予解聘且終身不得聘任為教師」、「應予解聘且議決1年至4年不得聘任為教師」、「應予解聘、不續聘，且不得在原服務學校任教」、「停聘」及「資遣」的法律效果。

請繼續往下閱讀...

師資藝教司表示，另為加快不適任教師案件的處理速度，明定部分不同情節可免經教評會審議、免報主管機關核定、以及降低教評會出席委員的審議通過比例，也就是假設犯行太嚴重，就不須經教評會，可直接解聘。同時也將明定各級主管機關應成立教師專業審查會，藉由客觀、專業、中立第三方協助高級中等以下學校，處理教學不力或不能勝任工作的不適任教師案件，讓案件更公正。

教育部強調，將加強與立法院朝野黨團溝通教師法修正草案，趕快完成立法程序，提升教學品質及維護學生受教權益。

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關鍵字：教育部,教師法,不適任,懲處,處分,立院,修法,師資藝教司

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