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蘇嘉全談228：搬開大石　把真相與公義逐漸找回來

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▲▼立法院長蘇嘉全至義光教會。（圖／翻攝自蘇嘉全臉書粉專）

▲立法院長蘇嘉全至義光教會。（圖／翻攝自蘇嘉全臉書粉專）

政治中心／綜合報導

二二八和平紀念日72週年，立法院長蘇嘉全上午前往義光教會參加追思禮拜，站在總統蔡英文、總統府秘書長陳菊身旁的他認為，從受難者與犧牲者家屬的臉上，看見與往年一樣的悲傷，期盼透過真相的拼湊與名譽的平反，把憤怒與對立一點一點撫平，將這塊被歷史傷痕所撕扯的土地，一點一點重新凝聚起來。

蘇嘉全在臉書發文指出，228事件發生至今已滿72周年，對於在這塊土地上生活的所有族群而言，都是一段令人不堪回首的歷史悲劇。雖然轉型正義的工作長路漫漫，一路上也遭遇過許多困難，但台灣人民一面把眼淚擦乾，一面攜手合作，將阻礙前進的大石一塊一塊搬開，把真相與公義逐漸找回來。

蘇嘉全說，也許對於這段難以想像，卻真實發生過的悲劇，不同的人有著不同的理解，但更重要的是，「我們要一起面對共同的未來，而失去至親的傷痛和對威權獨裁的恐懼，都會使我們更加勇敢，鼓起勇氣抬起頭，捍衛台灣的民主自由，一起面對更大的威脅挑戰。#二二八事件 #轉型正義 #民主自由。」

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關鍵字：蘇嘉全,228,二二八,和平紀念日,陳菊,蔡英文

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