神隱3天首度露面！破除生病傳言進市府　韓國瑜面色紅潤還說「嗨」

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地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜從馬來西亞、新加坡回來後，神隱超過三天，中間的相關行程通通都取消，因此遭人懷疑是不是健康亮紅燈。對此，韓國瑜3日先是在臉書發文撇清感冒，而他4日早上出現在市府時，氣色看起來相當不錯，還俏皮的和現場的人「嗨」了一聲，用實際行動破除生病傳言。

韓國瑜3日在臉書發文提到，「我並沒有感冒。本人雖不是鋼鐵俠，但也不是林黛玉，不會因為出國密集工作幾天就病倒。」而他在整整神隱3天後，於4日上午首度在市府露面，而這也是他從新加坡、馬來西亞回來後的首度公開露面。此外，韓國瑜稍早出現時，氣色看起來還不錯，不僅嘴角揚著淡淡的微笑，還笑著跟在場群眾打招呼說：「嗨」！

▲韓國瑜神隱3天後首度露面。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜從新、馬之行後神隱3天，卻也因此被懷疑身體不健康，而他3日在臉書發文澄清，自己根本沒感冒，而他還幽默表示，「不要忘了我可是每天都有穿襪子睡覺的養生達人，但是新馬行程的確很緊湊，確實有補練一下龜息大法。」此外，韓國瑜4日在市府露面時，看起來臉色紅潤相當有精神，似乎在以實際行動破除生病傳言。

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