　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜接黨主席？國民黨：每個人都天方夜譚提建議

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 韓國瑜表示市府要幫新創找出路 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在九合一選舉大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選。對於黨內有人盼讓高雄市長韓國瑜來擔任黨主席，透過母雞帶小雞的方式衝高2020選情，國民黨組發會主委李哲華4日受訪表示，國民黨是民主政黨，按照制度走，主席由黨員直選，吳敦義任期到2021年5月20日，若真的出現主席出缺情況，以吳擔任超過一年的情況，要在3個月內補選，現在韓國瑜人氣高，「每個人都天方夜譚提建議」，但不管怎麼樣一定要依照規章。

面對即將到來的2020總統大選，前新北市長朱立倫率先在去年12月25日卸任後就表態參選，前立法院長王金平也預計在3月7日宣布，國民黨主席吳敦義則是對外宣稱「在適當時機宣布」。此外，孫文學校校長張亞中、前台北縣長周錫瑋也宣布將投入黨內初選。至於初選規則，國民黨在2月底定調，按原制總統參選人由7成民調、3成黨員投票決定。

國民黨內人士分析，未來可能上演兩種劇本，首先是按照黨內拍板的「73制」推出總統人選，但不能保證此人可勝過台北市長柯文哲或總統蔡英文。第二，啟動第二階段徵召，換成韓國瑜選總統，但若韓沒有搶下總統大位，國民黨將全數被殲滅。

黨內人士分析，不能保證韓國瑜現在的高人氣，能持續延燒超過1年，一直到大選之前；因此他建議，可由韓國瑜接任黨主席，以主席的身份輔選黨籍總統參選人，更能提升黨內士氣。

對此，李哲華4日受訪表示，國民黨是民主政黨，按照制度走，主席由黨員直選，吳敦義任期到2021年5月20日，若真的出現主席出缺情況，以吳擔任超過一年的情況，要在3個月內補選，現在韓國瑜人氣高，「每個人都天方夜譚提建議」，但不管怎麼樣一定要依照規章。

ET快訊
20輪胎全刺破！連假遊宜蘭..5車慘遭「環繞式」噴漆
前面車主開窗丟一袋垃圾　賈靜雯火大敲車門丟回去：沒在怕
彰化放棄主辦2020台灣燈會讓給台中　 網酸：縣長英明真是先
廚餘桶棄嬰DNA報告出爐　與新加坡小情侶血跡吻合

關鍵字：國民黨,總統,2020,吳敦義,朱立倫,王金平,馬英九,韓國瑜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜出訪星馬官式拜會被打壓？　吳釗燮：韓市府沒提要求

獨／韓天首件手工製作「戰袍」亮相　前胸口有「小心機」

雲端最前線／台灣燈會屏東等了30年 潘孟安網路聲量暴漲

韓國瑜出訪星馬「零私務」全在拚　前大使打90↑高分：前所未見

神隱3天首度露面！破除生病傳言進市府　韓國瑜面色紅潤還說「嗨」

韓國瑜沒行程發「林黛玉文」聲量仍高　柯文哲：我不是部落客

見李登輝、陳水扁操作「棄英保柯」？　柯文哲：不要整天陰謀論

柯P機場坐地上　羅致政：外交部安排不到貴賓室？沒提供充電器？

高嘉瑜轉戰主持圈　憂「若不適合可能錄幾集就收掉了」

備妥連署書獨立參選？　王金平斥：這是假議題！

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

婦人速食店大聲唱歌「不買餐」　遭投訴反嗆警：我曾經消費過

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑...尷尬退出鏡頭外

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務局：空氣槍撲殺

吳宗憲自白：我欠大飛一個道歉　認牽線「富二代」給楊晨熙

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

韓國瑜出訪星馬官式拜會被打壓？　吳釗燮：韓市府沒提要求

獨／韓天首件手工製作「戰袍」亮相　前胸口有「小心機」

雲端最前線／台灣燈會屏東等了30年 潘孟安網路聲量暴漲

韓國瑜出訪星馬「零私務」全在拚　前大使打90↑高分：前所未見

神隱3天首度露面！破除生病傳言進市府　韓國瑜面色紅潤還說「嗨」

韓國瑜沒行程發「林黛玉文」聲量仍高　柯文哲：我不是部落客

見李登輝、陳水扁操作「棄英保柯」？　柯文哲：不要整天陰謀論

柯P機場坐地上　羅致政：外交部安排不到貴賓室？沒提供充電器？

高嘉瑜轉戰主持圈　憂「若不適合可能錄幾集就收掉了」

備妥連署書獨立參選？　王金平斥：這是假議題！

健檢紅字出爐！「維生素D不足」竟奪冠　醫教15分鐘能改善

高雄有溫度的音樂Bar！必吃黑麻麻牽絲燉飯、客製夢幻調酒

雲端最有錢／會玩更會存錢!　小資男女的「百萬記帳」術

辱罵蔡英文　張瑞竹親曝「討厭民進黨原因」：一上台生意就沒了

布沙爾推特打賭約會男大生　將改編愛情喜劇電影

小英拋台日安保對話　《環時》怒斥：民進黨死抱台獨，死路一條

離奇受困國小蓄水池超過1天　婦：我就是爬不上來

5車被噴漆20輪胎全遭刺破！　網嘆：遊宜蘭最悲慘回憶

寶可夢卡匣被酸「都一星好爛」　男童淚：都是我的寶貝…一席懂事話震驚媽

逛好市多被攔！他好奇「辦會員繳年費」值得嗎　網推這張卡：不常逛就選它

政治熱門新聞

缺席世衛疫苗選株會　邀函當天來

同性結婚註記轉登記　內政部：系..

解放軍少將 談兩制台灣10特權

50天14政績　蘇貞昌報乎你知..

「同婚專法」本周二逕付二讀

高嘉瑜挑戰主持　憂不適合「可能..

館長拒賣國賊直播　統促黨嗆「三..

台南立委補選激烈　罕見開補選賭..

柯文哲公然竊電？網友翻公告洗刷..

台灣燈會潘孟安感性哼《魚仔》　..

神隱超過3天　韓國瑜：真的沒感..

拱韓國瑜非造神　學者：看重他的..

韓國瑜接黨主席？國民黨回應了

高嘉瑜：柯P要空姐Leave ..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜出訪被打壓？吳釗燮：韓市府沒提要求

高雄市長韓國瑜日前出訪星馬時，晚宴被吉隆坡市長放鴿子，接著早餐會又被3名國會議員取消出席，甚至傳出「打壓說」。對此，外交部長吳釗燮4日在立法院外交及國防委員會表示，韓市府在官式拜會方面，都沒有提出要求，外交部完全沒有參與。

獨／韓天首件手工製作「戰袍」亮相

直播／台灣燈會屏東等了30年 潘孟安網路聲量暴漲

韓國瑜出訪零私務全在拚　前大使打90高分

神隱3天首度露面　韓國瑜破除傳言進市府

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

《初戀》女主角愛上繼母爆蕾絲情

特斯拉「600萬→300萬」！貸款車主衝總部抗議

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦主說小撇步

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

快訊／資深藝人余邦病逝馬偕醫院

老公欠43億女星不離棄！熬8年回歸貴婦

隋棠被女兒拍下睡醒瞬間　網嚇傻：根本Tony

警臨檢酒店！爆乳妹旁邊補妝…顧客超尷尬

推土機視線死角　女工被丟粉碎機

神基因！林明禎母女3人穿旗袍美翻

加州海灘出現「南半球海怪」！專家嚇壞

洗澡中大象直接坐下　他慘變爛泥

更多

最夯影音

更多

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面