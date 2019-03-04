韓國瑜接黨主席？國民黨：每個人都天方夜譚提建議

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在九合一選舉大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選。對於黨內有人盼讓高雄市長韓國瑜來擔任黨主席，透過母雞帶小雞的方式衝高2020選情，國民黨組發會主委李哲華4日受訪表示，國民黨是民主政黨，按照制度走，主席由黨員直選，吳敦義任期到2021年5月20日，若真的出現主席出缺情況，以吳擔任超過一年的情況，要在3個月內補選，現在韓國瑜人氣高，「每個人都天方夜譚提建議」，但不管怎麼樣一定要依照規章。

面對即將到來的2020總統大選，前新北市長朱立倫率先在去年12月25日卸任後就表態參選，前立法院長王金平也預計在3月7日宣布，國民黨主席吳敦義則是對外宣稱「在適當時機宣布」。此外，孫文學校校長張亞中、前台北縣長周錫瑋也宣布將投入黨內初選。至於初選規則，國民黨在2月底定調，按原制總統參選人由7成民調、3成黨員投票決定。

國民黨內人士分析，未來可能上演兩種劇本，首先是按照黨內拍板的「73制」推出總統人選，但不能保證此人可勝過台北市長柯文哲或總統蔡英文。第二，啟動第二階段徵召，換成韓國瑜選總統，但若韓沒有搶下總統大位，國民黨將全數被殲滅。

黨內人士分析，不能保證韓國瑜現在的高人氣，能持續延燒超過1年，一直到大選之前；因此他建議，可由韓國瑜接任黨主席，以主席的身份輔選黨籍總統參選人，更能提升黨內士氣。

對此，李哲華4日受訪表示，國民黨是民主政黨，按照制度走，主席由黨員直選，吳敦義任期到2021年5月20日，若真的出現主席出缺情況，以吳擔任超過一年的情況，要在3個月內補選，現在韓國瑜人氣高，「每個人都天方夜譚提建議」，但不管怎麼樣一定要依照規章。