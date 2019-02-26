台灣燈會亮眼　潘孟安：「屏東品牌」躍上國際舞台　

▲台灣燈會吸引許多國外遊客前來欣賞。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會截至25日為止，入園人次已突破5百萬大關，其中有許多來自海內外的國外朋友，直稱：「台灣燈會是場超越國際水平的超級演出，完全展現出軟硬體的實力，令人感動與驚艷。」縣長潘孟安強調，未來將把屏東行銷到國際上，讓屏東的產業在國際舞台上立足，未來的屏東不再只是國境之南的地理名詞，而是「屏東品牌」。



▲▼國外竹遊客欣賞拍照。

縣長潘孟安說，今年在屏東舉辦的台灣燈會，讓遊客一次欣賞海上風帆、各式水舞、法國烏托邦水上劇場等陸、海、空不同領域的精彩演出，尤其是INTEL首度為台灣帶來的無人飛機演出，更讓屏東有機會鑲嵌在國際的舞台上，讓全世界看到台灣、讓全世界看到屏東。

▲▼台灣燈會吸引許多國外遊客前來欣賞。

來自日本京都的鈴堤先生帶著家人，到台南成功大學進行為期一週的學術交流，利用回國前夕，特地來到著名的台灣燈會賞燈。他表示，實際走訪後覺得這次的台灣燈會很美，整體規劃包含動線都相當完善，屏東當地有濃濃的南國熱帶風情，氣候宜人。

法國來的伊弗先生，則是帶著親友在台灣友人的帶領下欣賞燈會。他笑稱，來到台灣屏東最喜歡享用美食，尤其是豬腳更是愛不釋手。

來自日本岐阜縣的作田小姐，則是對屏東的豐富自然景觀、美食、水果深深著迷，尤其是蓮霧與芒果，在日本都要所費不貲，但親自來到這裡卻可以大快朵頤，感覺非常棒。對於「海之女神」燈飾印象特別深刻，因為運用了東港當地的特產牡蠣，編織成巨大優雅的長裙，女神低頭忖思的神情，令人醉心。

從瑞典來台灣工作兩年的亞曼達說，去年曾經看過嘉義燈會覺得很不錯，今年早早就規畫假期來屏東賞燈，感覺更加驚豔。認為今年屏東燈會場地很大很好逛，許多燈飾都相當美麗，搭乘接駁車來到燈區的路途上，一路上都是綠意盎然，令人心曠神怡。