台灣燈會風光邁最後一哩路！潘孟安感性哼《魚仔》...屏東人淚崩：很驕傲

地方中心／屏東報導

2019年的台灣燈會在屏東大鵬灣舉辦，此次燈會被民眾喻為「史上最美台灣燈會」，外媒評為「沒有雲霄飛車的迪士尼」，大家都讚不絕口。而主展期至3月3日將劃下句點，對此屏東縣長潘孟安凌晨感性寫下「馬拉松的最後一哩路」，輕哼「魚仔」讓網友感動淚崩。

▲3日台灣燈會將劃下句點，潘孟安感性發言。（圖／翻攝自潘孟安臉書，下同）



潘孟安透露，晚上10點總是燈會團隊的黑暗期，每日的入園人數就是團隊腎上腺的指標，而2日單日入園人數來到182萬，再創新高；最後一批遊客在12點前順利離園，瞬間交控中心掌聲響起，「我知道，此刻大家緊繃情緒已經到了最高點；這場馬拉松式的盛宴，終於來到最後一哩路，腦筋突然一片空白，我站到窗口醒腦透氣。」

潘孟安接著說，吃便當突然滑到一則留言，內容提到網友的阿公自從阿嬤離開之後，5年多都足不出戶，沒想到這次竟爽快答應邀約，進入園區網友全程牽著阿公的手，同時也能體會到阿公很興奮、開心，一問之下阿公回答「這次辦在屏東很風光、很驕傲！身為屏東人這輩子就這次最光榮了」。

潘孟安感性地寫下，耳邊響起盧廣仲的「魚仔」歌聲，滿滿的人群隨著他的吉他聲，口裡哼唱著「在那，游來游去，游來游去」，觀眾輕鬆擺動著身體，游入歌聲中、游入地景，「這一幕，是以前不曾看過，如此真實，胸口覺得很緊。」

▲此次燈會被民眾喻為「史上最美台灣燈會」，外媒評為「沒有雲霄飛車的迪士尼」，各界都給予高度評價。



他深深吸了一口海風、吐了一口長氣，「再苦再累，都值得了！夥伴們，大家再撐一天，讓這次燈會的閉幕式，能像開幕日當天的滿月，劃下圓滿句點。」

許多網友看完後紛紛感動留言「我是高雄人，被屏東團結的氣氛深深感動」、「台灣燈會在屏東真好，讓全台灣都知道屏東也可以辦出高水準的燈會，你們正在寫下台灣燈會歷史」、「從小到大，第一次覺得說自己是屏東人可以把下巴抬高驕傲樣」、「感動，想哭了，好大顆的洋蔥」、「身為屏東人，我感到很驕傲」。

【更多新聞】

為屏東盡心力！東港轎班台灣燈會「免費接駁」 萬人讚爆：我平安回家了



警察夫值勤昏迷！妻長跪27天淚求「拜託救救他」...白沙屯媽祖顯靈了



病危都沒出現！3天後1600萬遺產飛了...媳婦氣炸告人