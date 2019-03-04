「屏東這次終於被看見」潘孟安1526字告白惹哭！網列8點完勝金銀河

生活中心／屏東報導

屏東大鵬灣舉行的台灣燈會3日晚間圓滿落幕，228連假期間數百萬遊客前往屏東縣，光是228當天就湧入167萬人潮，總人次破1000萬人，屏東縣長潘孟安也感謝各界的支持創造許多感動，尤其燈會期間，志工、清潔人員、接駁車司機等所有的幕後英雄。有網友把鄰近的高雄燈會相比，發現兩者雖然都有相異之處但也都有創新突破；不過支持高雄市長韓國瑜的民眾直呼：「拿5億跟1800萬在比？地方燈會和國家燈會怎麼比？」

台灣燈會在屏東舉行，3日圓滿落幕，今年台灣燈會耗資約5億餘元，但228一天就湧入了167萬人潮，且3月1日更刷新紀錄達169萬人，總人次破1000萬人。潘孟安在臉書上表示，2019台灣燈會圓滿落幕，要向83萬縣民報告，從此刻起可以大聲喊出，「我屏東我驕傲。」

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▲▼台灣燈會入園人數破千萬以上。（圖／記者陳崑福翻攝、潘孟安臉書）

潘孟安表示，1年的籌備期；跨24局處的燈會辦公室；784件展出品；908個工作項目……最終，2周入園人數突破千萬，單日最高169萬人次，燈會從「不可能的任務」開始，最後在「我屏東我驕傲」的認同下畫句點。既在地又國際的燈飾是主角，各種高水平的作品，順著袋型的地貌衍生，一場屬於台灣的「瀨戶內藝術祭」登場。

入園單日人數從89萬、167萬、169萬、182萬，總人數已破千萬人，但對潘孟安而言，「數字是紀錄，團隊衝的不是人數，關心的是感受，追求的是品質」，都是為了讓明天比今天好，滾動式修正，一次次突破自己，每天不斷檢討、修正，最後以行動來證明，「沒有傘的孩子跑得快。屏東做到了，而且做得比想像的更好。」

▲台灣燈會珊瑚之心。（圖／取自觀光局官網）

潘孟安說，這種光芒吸引越來越多人用新角度看屏東，最近不斷有人問，「屏東的秘密在哪裡？」其實哪有什麼祕密，這些年，屏東一直在累積能量，時時刻刻在進化，讓屏東不再只是遙遠的地理名詞，而是一種美好生活的品牌，只是庄腳囝仔的埋頭苦幹這次終於被看見。

「熄燈前，有人問我，在這場光的盛宴，我最愛哪盞燈，其實，我最愛的是燈區裡，一道道肉眼看不到的光，在燈區裡，台灣人的溫暖、善良、勤奮、同理、團結、合作……」潘孟安說，這些台灣最重要的價值在燈下發亮，美到不行的燈，照亮人性的美，在人群中、在角落裡放閃。

網友們紛紛在潘孟安臉書上留言：「我一向不喜歡人擠人，但是這個燈會竟能讓我一訪再訪」、「我身為屏東人卻從沒看過這麼多人，湧入大鵬灣」、「縣長的每篇文都點進去看過，每看一次，每不捨，每感動一次，謝謝你大家長，辛苦了，我們就是要不一樣」、「100分的縣長帶領100分的團隊志工，創造100分的台灣燈會，100分的感動全台，熱淚盈眶的驕傲」、「某些項目顏色設計造型質感，遠遠超出瀨戶內海藝術季」、「謝謝潘縣長的努力，屏東沒有高鐵沒有捷運。小地方但在國際發光發熱」。

屏東燈會 vs 高雄燈會 Posted by 打馬悍將粉絲團 on Saturday, March 2, 2019

另外，臉書粉絲頁「打馬悍將粉絲團」也貼出2張比較圖，把屏東燈會和高雄燈會並論，其中一欄可見潘孟安因現場人潮眾多，導致交通系統速度緩慢而出面道歉，在臉書上PO文向民眾道歉「對不起，我們做得不夠好」；而高雄燈會被民眾認為是「蓮花燈法會」，觀光局長潘恆旭在挨批「美學死當」的情況下竟回覆：「你罷免我啊，4年後。」

這張比較圖上還列出了參觀人潮、主燈造型、意外事件、創新突破、獲得肯定、藍營評語等各方面表現。當屏東燈會超過千萬人次到場觀賞、有Intel無人機表演、還有作品獲得義大利A'國際設計大獎賽（A' Design Award）提名，藍營卻大罵「屏東大塞車」。

不過網友也表示，「韓導很有創意，燈會結束後可以租給禮儀公司，繼續發大財」、「高雄跨年活動現場來了80萬人，是全台灣所有縣市人數最多的」、「屏東5億，高雄三千，當然不能」、「是1860萬元喔」、「屏東辦燈會5億，有3億是"募款"」、「是民視承包的，要去靠北民視喔」、「高雄創造的效益還是比屏東高喔」、「高雄發大財」、「屏東是沾韓國瑜的光，不然南部哪有人要去」、「沒有比較就沒有傷害」、「屏東確實超塞，交通的部分或許可以再加油沒錯」、「對照表怎麼沒有兩邊各花費了多少經費呢」。