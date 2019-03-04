　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「屏東這次終於被看見」潘孟安1526字告白惹哭！網列8點完勝金銀河

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

生活中心／屏東報導

屏東大鵬灣舉行的台灣燈會3日晚間圓滿落幕，228連假期間數百萬遊客前往屏東縣，光是228當天就湧入167萬人潮，總人次破1000萬人，屏東縣長潘孟安也感謝各界的支持創造許多感動，尤其燈會期間，志工、清潔人員、接駁車司機等所有的幕後英雄。有網友把鄰近的高雄燈會相比，發現兩者雖然都有相異之處但也都有創新突破；不過支持高雄市長韓國瑜的民眾直呼：「拿5億跟1800萬在比？地方燈會和國家燈會怎麼比？」

台灣燈會在屏東舉行，3日圓滿落幕，今年台灣燈會耗資約5億餘元，但228一天就湧入了167萬人潮，且3月1日更刷新紀錄達169萬人，總人次破1000萬人。潘孟安在臉書上表示，2019台灣燈會圓滿落幕，要向83萬縣民報告，從此刻起可以大聲喊出，「我屏東我驕傲。」

▲▼台灣燈會入園人數預估破1千2百萬以上　精確科學數據推算。（圖／記者陳崑福翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼台灣燈會入園人數破千萬以上。（圖／記者陳崑福翻攝、潘孟安臉書）

▲▼ 台灣燈會破1000萬人次　團隊檢討到凌晨 。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

潘孟安表示，1年的籌備期；跨24局處的燈會辦公室；784件展出品；908個工作項目……最終，2周入園人數突破千萬，單日最高169萬人次，燈會從「不可能的任務」開始，最後在「我屏東我驕傲」的認同下畫句點。既在地又國際的燈飾是主角，各種高水平的作品，順著袋型的地貌衍生，一場屬於台灣的「瀨戶內藝術祭」登場。

入園單日人數從89萬、167萬、169萬、182萬，總人數已破千萬人，但對潘孟安而言，「數字是紀錄，團隊衝的不是人數，關心的是感受，追求的是品質」，都是為了讓明天比今天好，滾動式修正，一次次突破自己，每天不斷檢討、修正，最後以行動來證明，「沒有傘的孩子跑得快。屏東做到了，而且做得比想像的更好。」

▲台灣燈會珊瑚之心。（圖／取自觀光局官網）

▲台灣燈會珊瑚之心。（圖／取自觀光局官網）

潘孟安說，這種光芒吸引越來越多人用新角度看屏東，最近不斷有人問，「屏東的秘密在哪裡？」其實哪有什麼祕密，這些年，屏東一直在累積能量，時時刻刻在進化，讓屏東不再只是遙遠的地理名詞，而是一種美好生活的品牌，只是庄腳囝仔的埋頭苦幹這次終於被看見。

「熄燈前，有人問我，在這場光的盛宴，我最愛哪盞燈，其實，我最愛的是燈區裡，一道道肉眼看不到的光，在燈區裡，台灣人的溫暖、善良、勤奮、同理、團結、合作……」潘孟安說，這些台灣最重要的價值在燈下發亮，美到不行的燈，照亮人性的美，在人群中、在角落裡放閃。

網友們紛紛在潘孟安臉書上留言：「我一向不喜歡人擠人，但是這個燈會竟能讓我一訪再訪」、「我身為屏東人卻從沒看過這麼多人，湧入大鵬灣」、「縣長的每篇文都點進去看過，每看一次，每不捨，每感動一次，謝謝你大家長，辛苦了，我們就是要不一樣」、「100分的縣長帶領100分的團隊志工，創造100分的台灣燈會，100分的感動全台，熱淚盈眶的驕傲」、「某些項目顏色設計造型質感，遠遠超出瀨戶內海藝術季」、「謝謝潘縣長的努力，屏東沒有高鐵沒有捷運。小地方但在國際發光發熱」。

屏東燈會 vs 高雄燈會

Posted by 打馬悍將粉絲團 on Saturday, March 2, 2019

另外，臉書粉絲頁「打馬悍將粉絲團」也貼出2張比較圖，把屏東燈會和高雄燈會並論，其中一欄可見潘孟安因現場人潮眾多，導致交通系統速度緩慢而出面道歉，在臉書上PO文向民眾道歉「對不起，我們做得不夠好」；而高雄燈會被民眾認為是「蓮花燈法會」，觀光局長潘恆旭在挨批「美學死當」的情況下竟回覆：「你罷免我啊，4年後。」

這張比較圖上還列出了參觀人潮、主燈造型、意外事件、創新突破、獲得肯定、藍營評語等各方面表現。當屏東燈會超過千萬人次到場觀賞、有Intel無人機表演、還有作品獲得義大利A'國際設計大獎賽（A' Design Award）提名，藍營卻大罵「屏東大塞車」。

不過網友也表示，「韓導很有創意，燈會結束後可以租給禮儀公司，繼續發大財」、「高雄跨年活動現場來了80萬人，是全台灣所有縣市人數最多的」、「屏東5億，高雄三千，當然不能」、「是1860萬元喔」、「屏東辦燈會5億，有3億是"募款"」、「是民視承包的，要去靠北民視喔」、「高雄創造的效益還是比屏東高喔」、「高雄發大財」、「屏東是沾韓國瑜的光，不然南部哪有人要去」、「沒有比較就沒有傷害」、「屏東確實超塞，交通的部分或許可以再加油沒錯」、「對照表怎麼沒有兩邊各花費了多少經費呢」。

相信自己，屏東做到了！

相信自己，屏東做到了 我們一起走向屏東新時代 璀燦煙火在「國境之南」的歌聲中炸開，望向星空的每雙眼閃閃發亮，彩色的屏東就在眼前。在此，我要向1339萬來到屏東參加燈會的朋友說，2019台灣燈會圓滿落幕，我要向83萬縣民報告，從此刻起，我們可以大聲喊出，「我屏東我驕傲」。 2019燈會今晚10點在屏東閉幕，謝天謝地，謝謝大家，台灣做到了，屏東沒漏氣，最重要的是，沒有大家，沒有燈會，請大家給自己、給屏東、給台灣一個讚。 坦白說，從位置、交通、資源等客觀條件來看，屏東舉辦燈會的先天條件不良，2019台灣燈會在屏東，始終未被外界看好，但，屏東這個庄腳囝仔，不怨天尤人，埋頭苦幹，我們始終抱持一個單純的信念，就是「屏東能做到」。 1年的籌備期；跨24局處的燈會辦公室；784件展出品；908個工作項目⋯⋯，最終，2周入園人數突破千萬，單日最高169萬人次，燈會從「不可能的任務」開始，最後在「我屏東我驕傲」的認同下畫句點。 2周來，既在地又國際的燈飾是主角，各種高水平的作品，順著袋型的地貌衍生，一場屬於台灣的「瀨戶內藝術祭」登場。 原本足不出戶的長輩、身障者、有人群眾恐慌症，卻一刷、二刷、三刷…一來刷新次數，美好的畫面，收錄在千萬人的手機、相機裡，美麗的記憶，深烙在彼此的腦海與心中。 美麗與創意背後，有著太多考驗與挑戰，正是因為困難，所以更美，正是因為侷限，才有突破，正是因為欠缺，所以珍惜。 入園單日人數從89萬、167萬、169萬、182萬，總人數已破千萬人，但，數字是記錄，團隊衝的不是人數，關心的是感受，追求的是品質，為了讓明天比今天好，滾動式修正，逼我們一次次突破自己，每天不斷檢討、修正，最後，我們以行動來證明，「沒有傘的孩子跑得快」，屏東做到了，而且做得比想像的更好。 種種的創新與第一，是國內外與會者一起寫下，由場內外的屏東人共同促成，這是屬於全屏東人的榮光，你我皆在其中，不過，這些形式的紀錄，就讓它留在歷史裡。 始終，屏東最大的挑戰不是別人而是自己，我們必須相信自己，才有機會找回屬於屏東的榮光，這些日子，我在屏東人臉上讀到了這句話，今夜，我在胸前別上「我屏東我驕傲」的徽章，屏東人，我們終於做到了。 更重要的是，在燦爛火花中，政府跳脫制約與刻板，有了練功與進化的機會與經驗，在不可能之中創造了可能；群眾透過高水品作品與國際級演出，開拓了視野，吸收新思維，感受彼此文化的特色與不同；每個人不分彼此，無私無我的付出，在各角落放光。 這種光芒吸引越來越多人用新角度看屏東，最近不斷有人問，「屏東的秘密在哪裡？」，其實，哪有什麼祕密，這些年，屏東一直在累積能量，時時刻刻在進化，讓屏東不再只是遙遠的地理名詞，而是一種美好生活的品牌，只是，庄腳囝仔的埋頭苦幹這次終於被看見。 熄燈前，有人問我，在這場光的盛宴，我最愛哪盞燈，其實，我最愛的是燈區裡，一道道肉眼看不到的光，在燈區裡，台灣人的溫暖、善良、勤奮、同理、團結、合作…這些台灣最重要的價值在燈下發亮，美到不行的燈，照亮人性的美，在人群中、在角落裡放閃。 燈會今晚結束，引信已經燃起，83萬屏東人已匯集成最亮的燈，持續進化，讓我們一起朝著光走去。 熄燈後，我到志工中心、指揮中心謝謝每一個人，千言萬語訴不盡，只能深深的一鞠躬，謝謝，謝謝在謝謝，真是我的心裡話，從大家的掌聲，我能感受到你們懂我。 最後，我到接駁站送遊客回家，一個個擊掌道別，送上「乖乖」，最後一批遊客在12點前離園。 再一次感謝台灣燈會的每盞燈，每個人，今晚，工作人員終於可以回家，安心地睡到自然醒。 凌晨一時，指揮中心最後一盞燈關閉，2019台灣燈會，晚安，明天再為屏東繼續拼…。 - - 潘孟安@Line→https://goo.gl/DXyVTh

Posted by 潘孟安 on Sunday, March 3, 2019

▲台灣燈會。（圖／屏東縣政府提供）

▲台灣燈會。（圖／屏東縣政府提供）

ET快訊
11歲童吞藥自殺躺病床狂唸「會聽主人」　母：Momo挑戰害的
回到冬天！周三起「全台雨連下8天」探12度　一張圖看懂天氣
弒母女碩士暴走嗆：腦中神秘力量叫我做　遭裁定收押不禁見

關鍵字：台灣燈會,屏東燈會,2019屏東燈會,2019台灣燈會,潘孟安,韓國瑜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「屏東這次終於被看見」潘孟安1526字告白惹哭！網列8點完勝金銀河

回到冬天！周三起「全台雨連下8天」冷氣團到探12度　一張圖看懂本周天氣

難治性高血壓纏身！馬偕團隊「高血壓導管治療」助患者擺脫複雜藥物

黑白兩道情報站「錦華樓」熄燈　警方辦案方式轉變是關鍵

更新／國5高乘載管制提前結束！　誤踩「10地雷路段」準備塞到死

影／一周天氣出爐！周三秒變天「全台濕5天」低溫探12℃　這2天容易下雪

老公氣炸！連跳9封蝦皮取貨簡訊　她崩潰公布「台南那個誰」：快去領

斥資1500萬！打造中角灣成國際級衝浪基地　侯林聯手拚10月完工

3至5月其實是國旅旺季　春遊補助反讓旅行業吃虧

弟捷運打翻珍奶！乘客驚呼閃避　下秒「同一個舉動」讚翻：沒有人冷漠

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

婦人速食店大聲唱歌「不買餐」　遭投訴反嗆警：我曾經消費過

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑...尷尬退出鏡頭外

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務局：空氣槍撲殺

吳宗憲自白：我欠大飛一個道歉　認牽線「富二代」給楊晨熙

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

「屏東這次終於被看見」潘孟安1526字告白惹哭！網列8點完勝金銀河

回到冬天！周三起「全台雨連下8天」冷氣團到探12度　一張圖看懂本周天氣

難治性高血壓纏身！馬偕團隊「高血壓導管治療」助患者擺脫複雜藥物

黑白兩道情報站「錦華樓」熄燈　警方辦案方式轉變是關鍵

更新／國5高乘載管制提前結束！　誤踩「10地雷路段」準備塞到死

影／一周天氣出爐！周三秒變天「全台濕5天」低溫探12℃　這2天容易下雪

老公氣炸！連跳9封蝦皮取貨簡訊　她崩潰公布「台南那個誰」：快去領

斥資1500萬！打造中角灣成國際級衝浪基地　侯林聯手拚10月完工

3至5月其實是國旅旺季　春遊補助反讓旅行業吃虧

弟捷運打翻珍奶！乘客驚呼閃避　下秒「同一個舉動」讚翻：沒有人冷漠

男大生鐵環撸下體被套牢！「囚鳥」腫太大包...痛卡8hrs才解放

踢球女孩兒／東體莊雨螢身材高挑球技佳　足球外還有護士夢

男人無法抵擋的小細節！5招保養術擁有柔順秀髮、粉嫩雙唇

孟晚舟反告加拿大政府：強迫我提供證據　律師證實提出民事訴訟

唐綺陽運勢／白羊忙得很厭倦！處女、射手「桃花警報」：注意溝通

腳滑摔倒！洗澡中大象直接「一屁股坐地」…他慘被壓碎成爛泥

「屏東這次終於被看見」潘孟安1526字告白惹哭！網列8點完勝金銀河

「NBA最強鞋頭」擁有超過2000雙收藏！連喬登都問：你這鞋哪來的

陸新機構亮相部長通道　王曉濤：援外工作將「精打細算」

保留軍隊、享一定外事權　解放軍少將談「兩制台灣」10特權

衝立院跌棺材「隨時可以躺進去」　白狼小弟急護駕：保護總裁！

生活熱門新聞

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

2歲妹曝胎內記憶「在玩線」她秒..

回到冬天！周三起「全台雨連下8..

過世爸看孫女：妳有沒有看到我牙..

勾出輸精管下秒爆粗口　25歲男..

弟捷運打翻珍奶！乘客「同一舉動..

收假變天全台有雨　周三起「連下..

連跳9封蝦皮取貨簡訊　她崩潰公..

屏東燈會落幕　潘孟安1526字..

一周天氣出爐！周三秒變天全台濕..

史上第一次！燈會作品入圍國際大..

租賃車業萬人抗爭在即！蔡英文發..

「高血壓導管治療」助患者擺脫複..

中橫公路驚見「大蟑螂」　網笑：..

更多熱門

相關新聞

50天14政績　蘇貞昌報乎你知！還酸韓國瑜

2018九合一選舉，民進黨兵敗如山倒，行政院長蘇貞昌再接閣揆。如今，蘇貞昌接閣揆邁入第50天，他也在臉書分享一支影片，影片使用網路新聞風格，以Google翻譯的Google小姐語音的方式，細數他上任50天以來的14項改革。

台灣燈會閉幕　潘孟安：感性致謝所有幕後英雄　

台灣燈會閉幕日「竹子裝置藝術突倒塌」

總統提名留徵召？　徐世榮：吳敦義算計同志

阿公走出喪妻痛逛燈會　催淚原因曝光

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

《初戀》女主角愛上繼母爆蕾絲情

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！

特斯拉「600萬→300萬」！貸款車主衝總部抗議

快訊／資深藝人余邦病逝馬偕醫院

小彬彬錄影翻舊帳　前妻怒打臉

加州海灘出現「南半球海怪」！專家嚇壞

神基因！林明禎母女3人穿旗袍美翻

2歲妹曝胎內記憶「在玩線」她秒鼻酸

埃及聖䴉繁衍3000隻！竟是六福村逃出那6隻造成的

吳宗憲回應慣老闆　喊話華航機長

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

Jennie一個動作⋯　粉絲狂丟東西上台！

老公欠43億女星不離棄！熬8年回歸貴婦

更多

最夯影音

更多

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面