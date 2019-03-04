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回到冬天！周三起「全台雨連下8天」冷氣團到探12度　一張圖看懂本周天氣

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天氣圖。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

▲天氣風險公司製作圖卡讓民眾了解本周的天氣。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

記者陳俊宏／台北報導

本周冷氣團將報到，又濕又冷回到「冬天」！中央氣象局表示，周三（6日）至周日（10日）鋒面通過後又有華南雲雨區持續東移，水氣明顯偏多，各地天氣不穩定，北部及東北部有局部大雨發生的機率，且北部周四（7日）、周五（8日）低溫僅12、13度；下周一（11日）至下周三（13日）各地仍有短暫雨，但台灣附近水氣逐漸減少。天氣風險公司製作一張圖卡，讓民眾快速了解本周的天氣，「簡單來說未來一周的天氣主題是『雨』」。

氣象局指出，今天（4日）東北季風影響，清晨中部以北及宜蘭低溫約16、17度，南部及花東約18至20度，北部及宜花一整天較涼，高溫約20至22度，中南部及台東高溫仍達26至29度，中南部日夜溫差較大；天氣方面，水氣明顯減少，僅東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

請繼續往下閱讀...

氣象局對金門縣、連江縣發布「濃霧特報」，今晨台灣西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，目前金門及馬祖持續有濃霧發生，能見度不足200公尺。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，估今降雨集中在東半部。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周二（5日）清晨東北季風影響，各地低溫約16至20度較涼，白天起東北季風減弱，北台灣氣溫回升至24、25度，中南部日夜溫差較大；白天東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，但晚上隨著鋒面接近，中部以北地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣。

氣象局提醒，周三至周日鋒面通過後又有華南雲雨區持續東移，水氣明顯偏多，各地天氣不穩定，北部及東北部有局部大雨發生的機率；周三下半天大陸冷氣團南下，北台灣氣溫下降，周四、周五為冷氣團影響最明顯的時候，預估北台灣低溫僅12、13度，中部13、14度，南部、東部16度左右，北台灣一整天偏冷，其他地區早晚偏冷，白天氣溫也有下降；周六、周日雖大陸冷氣團減弱，但各地雲量偏多仍有降雨，氣溫僅稍回升。

氣象局預報，下周一至下周三東北季風影響，天氣較涼，各地仍有短暫雨，不過，台灣附近水氣逐漸減少。

▼周四、周五北部低溫下探12、13度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣風險在臉書說，周三鋒面過境，從北到南都有機會出現雷雨，預報雨勢不小，各地氣溫大幅下滑，平地沿海有強陣風；周四、周五大陸冷氣團南下，北部低溫下探13、14度，中南部也有14到17度低溫，且冷氣團伴隨豐沛的水氣，周四全台濕冷有雨，中部高山有降雪機會。

天氣風險指出，周五、周六華南雲雨帶東移，南部雨緩，但北部、中部持續有雨；周日新一波鋒面報到，雨勢還會更明顯，「簡單來說未來一周的天氣主題是『雨』」。

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關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,天氣風險

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