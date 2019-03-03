吳子嘉接到陳其邁電話　得知「開會2分鐘就被開除黨籍」





▲美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照／翻攝自《雲端最前線》）

政治中心／綜合報導

美麗島電子報董事長吳子嘉日前因「傷害民進黨形象」遭黨開除黨籍，在2月27日時表示，自己在2018九合一大選期間，拼命幫當時的民進黨候選人陳其邁輔選，然而對方卻連一通電話都沒打去關心。不過，吳子嘉說，陳其邁在2月28日有找他長談，還爆料自己是在2分鐘就被決定開除黨籍。

吳子嘉2月27日在節目《關鍵時刻》中，公布一份去年10月的高雄民調，內容顯示，針對「如果現在投票，您會投給…？」，有41.6％的人支持韓國瑜，34.3％的人支持陳其邁。

吳子嘉說，「當時我拼著被我們同仁責罵的情況之下，拼了會讓美麗島民調產生公信力的瑕疵情況下，我維護這個黨，我拒絕公布這份民調，我頂了非常大的內部壓力，還正面的去幫陳其邁輔選，然後在正面的去跟這個國民黨、跟韓國瑜做正面的這個戰鬥，淪落到我今天被（高雄市農會理事長）蕭漢俊告到台北地檢署當被告，最後民進黨居然把我開除！」

▲行政院副院長陳其邁。（圖／行政院提供）

吳子嘉強調，所以這個黨，這些權力人物是不是非常可怕？連基本的江湖道義都不顧！然後陳其邁如今安在，對方貴為副院長，「看到這件事情，連一個Line都沒寫給我！連一通電話都沒有打給我！所以我現在對支持陳其邁這件事情，感到非常非常懊悔跟後悔，連新潮流都來澄清了，你陳其邁居然連表示一個關切都沒有，我瞧不起陳其邁這個人！」

吳子嘉1日上政論節目時透露，2月28日陳其邁有打電話跟自己長談，討論的結果發現，他可能是民進黨創黨以來，第一個因為言論而被開除黨籍的人，因為其他人都有不同的行為，自己可能是因為評論跟言論被開除黨籍。

吳子嘉說，陳其邁當過黨的副秘書長，對方去檢視開除黨籍的要件，發現黨章規定，要有開會的人士具體提出違反黨紀事證，「因為他們說我污衊總統，污衊黨對不對？就必須要把我的汙衊事證、具體事證拿出來，給這些評議委員做為開會的依據，結果發現根本沒有這一套！就直接2分鐘就決定了！就把我開除黨籍了！2點鐘開評委會，2點2分開除黨籍，所以不可能有提供任何違紀的具體事證！」

吳子嘉透露，陳其邁提醒他，如果他是汙衊總統、汙衊黨的話，基本上應該犯了妨害名譽跟毀謗罪，民進黨應該可以告他，但目前看起來也沒有，所以他們兩個共同發現，「我可能是被一些莫名其妙的兇手，在晚上給我動了私刑！就是幾個人偷偷把我頭上套了一個布袋，把我扁了一頓。」也就是說，台北市黨部對處理吳子嘉黨紀案的時候，沒有按照黨的規定來執行，所以程序上有重大瑕疵。